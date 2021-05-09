Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo?

Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

Sau vụ ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng vừa qua, tối ngày 8/5, diễn viên múa Phạm Ngà bất ngờ cho biết bà Hằng sẽ không buông tha cho cô. Phạm Ngà viết trên trang Facebook cá nhân: “Bà Hằng đang truy cùng đuổi tận Michiyo (Phạm Ngà). Cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, sỉ nhục tôi.

Làm gái, ăn cắp nước hoa, vay mượn tiền không trả, lừa đảo. Bà toàn suy bụng bà ra bụng tôi. Tôi mà làm được vậy tôi giàu như bà từ lâu rồi. Này toàn nick ảo người của bên chị viết lên dựng chuyện, chứ giỏi đưa giấy vay mượn tiền hay video có chữ Michiyo Phạm Ngà đi". Diễn viên múa Phạm Ngà 'tố' bà Phương Hằng đang truy cùng giết tận cô - Ảnh: FBNV Tiếp đó, nữ diễn viên múa sinh năm 1989 lại bất ngờ lên tiếng “cảm ơn” bà chủ Khu du lịch Đại Nam vì giúp tên tuổi của cô càng được nhiều người biết tới hơn mà chẳng cần tốn tiền PR: "Nhưng chị Hằng ạ! Em bình thường lắm! Cám ơn chị đã PR cho em khỏi mất tiền, càng thêm hot. Em lại càng nhiều khách mua nước hoa của em chị ạ”.

Chưa dừng lại đó, Phạm Ngà còn đăng tải những bức ảnh quá khứ của bà Phương Hằng, chứng minh bà “đẹp tự nhiên” như thế nào sau khi cô bị những người hâm mộ bà Hằng kêu đi thẩm mỹ. “Phương Hằng tôi có đẹp không quý vị? Fans của chị Hằng kêu Michiyo thẩm mỹ, còn chị Hằng đẹp tự nhiên ạ! Vâng, lộ ảnh quá khứ của chị nha”, Phạm Ngà mỉa mai. Trước đó, diễn viên múa Phạm Ngà từng mỉa mai và bóng gió "tố" bà Nguyễn Phương Hằng làm giả tin nhắn của ông Võ Hoàng Yên. Cụ thể, dù ông Võ Hoàng Yên chuyển khoản trả tiền bà Hằng bao nhiêu tiền thì số dư vẫn không hề thay đổi, luôn dừng ở mốc 9 tỷ đồng. Điều này khiến cuộc "khẩu chiến" giữa bà Hằng và Phạm Ngà ngày càng căng thẳng. Phạm Ngà 'tố' bà Phương Hằng làm giả giấy tờ chuyển tiền trả nợ của ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: FBNV Chưa rõ thực hư thế nào nhưng vụ việc đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Không biết đến bao giờ drama này mới kết thúc đây!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ra-mat-cai-tay-doi-voi-ba-nguyen-phuong-hang-mot-sao-nu-vbiz-bi-truy-cung-duoi-tan-bi-to-la-ke-lam-gai-lua-dao-404594.html