Người này khẳng định bản thân rất rõ về bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời có đồng thời có quen biết với họ hàng, bà con của bà Hằng; đồng thời được họ kể lại về quá khứ của bà Hằng.

Xung quanh những chỉ trích và tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ Dũng "lò vôi"), mới đây, dư luận tiếp tục xôn xao bàn luận trước việc một tài khoản có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương liên tục đăng đàn, livestream bóc mẽ thân thế của bà Nguyễn Phương Hằng.

Không những vậy, mới đây, tài khoản này còn tiết lộ đã cài "gián điệp" của mình ở cạnh bà Nguyễn Phương Hằng. Và đăng tải clip của bà Phương Hằng đang tâm sự cùng những người bạn của mình. Cụ thể, trong clip, bà Phương Hằng đang dốc bầu tâm sự với những người bạn về việc bà sẵn sàng sống chết vì một "ai đó" nhưng sau khi bị đánh bà đã thay đổi suy nghĩ. Góc máy quay đối diện vợ ông Dũng "lò vôi" chứng tỏ người quay có mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết với bà Hằng.

Tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương còn cho rằng, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng kết hôn với ông Dũng "lò vôi" thì đã cắt đứt mọi liên hệ với gia đình họ hàng. Mẹ của bà Nguyễn Phương Hằng hiện đã lớn tuổi và bị lẫn, thi thoảng bà Phương Hằng có về thăm. Tài khoản này còn nêu thông tin anh trai bà Phương Hằng tên L., đã mất do nghiện ma túy.

Tài khoản này khẳng định cài gián điệp bên cạnh bà Hằng - Ảnh: Cắt từ FBNV

Nguyên văn chia sẻ của bà Phương Hằng trong đoạn clip như sau: "Mình chết vì người này nhưng người không chết vì mình, chị mới nhận ra một điều đó... chị mới tự thấy thương mình. Chị thương chị, tự nhiên lúc đó chị mới cảm nhận, trước đây, chị sống cho tất cả, sống cho ai tàn sát chị, chị vẫn sống với ảnh nhưng từ lúc chính ảnh tát cho chị một bạt tai chị tỉnh. Thì ra mình sống chết với người này nếu chị làm gì nguy hại tới ảnh thì chết chắc với ảnh". Bà Hằng nói trong clip với góc quay đối diện vợ ông Dũng "lò vôi". Mặc dù không biết nhân vật bà Phương Hằng nhắc đến trong clip là ai nhưng cộng đồng mạng liên tục gọi tên là người chồng hiện tại của bà Hằng là ông Dũng "lò vôi", song việc này vẫn chưa được xác thực rõ ràng và có khả năng là vô căn cứ.

Bà Hằng kể với bạn bè về người bà sẵn sàng sống chết - Ảnh: Cắt từ FBNV

Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, trong livestream ngày 5/5 vừa qua, bà Phương Hằng đã lên tiếng về tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương này. Không hề nhún nhường hay e dè, bà Phương Hằng cho biết sẽ vạch trần người này đến cùng, đồng thời khởi kiện người này vì đã bôi nhọ danh dự bà suốt thời gian qua.

Bà Phương Hằng cũng khẳng định đã tìm ra danh tính thật sự của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương này. Theo đó, bà Phương Hằng tiết lộ ngắn gọn, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương này có tên là Hoàng Yến, quê ở Bến Tre.

"Chắc chắn tôi sẽ khởi kiện người này bởi thời gian qua đã bôi nhọ danh dự tôi vô cớ", bà Phương Hằng khẳng định.

Mặc dù những thông tin tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đưa ra chưa được kiểm chứng nhưng đã khiến cộng đồng mạng bàn luận rôm rả. Trong thời gian tới drama giữa tài khoản này và bà Phương Hằng chưa có dấu hiệu dừng lại.