Xôn xao hình ảnh xuất hiện bên 'người đàn ông lạ' được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng thời trẻ

Vừa qua, cộng đồng mạng được phen "xôn xao" khi xuất hiện một hình ảnh được cho là thời "thanh xuân" của bà Nguyễn Phương Hằng. Điều đáng chú ý, trong bức ảnh này, người phụ nữ trẻ khá thân thiết với một người đàn ông khác.

Ồn ào xoay quanh vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") dường như vẫn chưa có hồi kết khi mới đây, một tài khoản bí ẩn lại tiếp tục đăng đàn tố bà Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet Theo đó chiều 4/5, tài khoản có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương - "nhân vật người phụ nữ trong bóng tối" đã đăng tải bài viết chỉ đích danh bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi". Người này cho biết, bà Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, còn gọi là "Tuyền nổ".

Tài khoản có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương cho rằng tên bà Phương Hằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Ảnh: Chụp từ FBNV Chưa dừng lại đó, tối muộn 4/5, cộng đồng mạng đứng ngồi không yên khi một hình ảnh cũ "rò rỉ", được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng thời trẻ. Trong hình, người phụ nữ trẻ tươi cười rạng rỡ bên một người đàn ông lạ mặt. Dựa trên hành động khoác vai thân mật, nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai rất thân thiết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét dù hình ảnh chất lượng thấp nhưng nhìn vào bức ảnh có thể thấy nhan sắc thời còn trẻ của người phụ nữ trong hình tuy mộc mạc nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, cuốn hút. Hiện tại, dù chưa xác định được thực hư thông tin mà tài này chia sẻ, thế nhưng bài viết này đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng.

Trước đó, liên quan đến tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, chồng ca sĩ Thu Phương - Dũng Taylor từng tiết lộ, khả năng cao đây chính là vợ cũ ông Dũng "lò vôi". Người này đã sử dụng tài khoản nặc danh để âm thầm "vạch trần" bà Phương Hằng - vợ sau của ông Dũng. Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương - Ảnh: Internet Dù bà Nguyễn Phương Hằng chưa chính thức lên tiếng cũng như chưa xác định được tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương thật sự là ai, tuy nhiên những thông tin một chiều mà người này chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý từ netizen và hứa hẹn sẽ còn nhiều câu chuyện hấp dẫn tiếp theo.

HOT: Xuất hiện video vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đi hỏi vợ cho cậu con trai, bà Phương Hằng tận tay trao sính lễ và buột miệng nói một câu siêu ngọt dành cho con dâu Hình ảnh cận cảnh buổi lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") đứng chung khung ảnh với con riêng của vợ.

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