Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục 'réo tên' Hoài Linh, đề cập đến Trịnh Kim Chi: 'Tôi chửi cho tắt bếp, sấp mặt, tôi không biết sợ ai nên đừng thách đấu với tôi'

Xã hội 06/05/2021 09:21

Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ lý do vì sao nhắc đến hàng loạt nghệ sĩ Việt. Chưa chịu dừng lại, bà tiếp tục dùng những lời lẽ gay gắt để nói về Hoài Linh và diễn viên Trịnh Kim Chi.

Trong buổi livestream tối ngày 5/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã giải đáp thắc mắc của nhiều người với cùng một câu hỏi gây cười: "Mục đích việc livestream và liên tục nhắc tới nhiều người nổi tiếng của cô là gì?". 

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 Bà Phương Hằng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Không do dự, trả lời câu hỏi này bà Hằng chia sẻ mục đích của bà nhằm hướng đến vụ việc "lùm xùm" liên quan tới "thần y" Võ Hoàng Yên"Nếu mà không có bản lĩnh, đưa một cái đơn, nói vài ba ngày xuống rồi câu chuyện chìm xuồng, nó âm thầm tiếp tục đi lừa đảo nữa... Tôi nói tôi chơi cái trận này chơi khô máu cho nên tôi cố tình tôi nói, tôi cố tình tôi livestream để tôi nhắc nhở mọi người... Tôi muốn như vậy mà, tại vì tôi không muốn câu chuyện này bị chìm xuồng và chúng ta bị lãng quên. Cho đến khi nào chân lý được sáng tỏ và nó phải đền tội trước công chúng tôi mới bỏ cuộc, tôi mới dừng cuộc chơi này lại. Đây là mục đích của tôi mà cho nên là tôi không được phép mệt đó quý vị, mặc dù là tôi cũng ngủ ít và ốm đi nhưng mà tôi không bao giờ được phép mệt mỏi và được phép bỏ cuộc"

Vợ ông Dũng “lò vôi” thừa nhận mình bỏ nhiều thời gian để livestream và nhắc đến giới nghệ sĩ vì muốn dư luận chú ý. Bà không muốn vụ việc bà tố ông Võ Hoàng Yên sẽ bị quên lãng. Việc nhắc đến những nghệ sĩ trong showbiz là muốn họ lên tiếng, giải thích để công chúng hiểu được những gì liên quan đến ông Võ Hoàng Yên.

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 Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream, bà Hằng còn dùng ngôn ngữ gay gắt nói về nghệ sĩ Hoài Linh"Lối sống vô văn hóa, không nói là *** ***. Trời ơi, nó thanh cao quá..., rõ ràng Hoài Linh đang thách thức cộng đồng". Bà nhấn mạnh đây là "Mối liên minh ma quỷ". Bà tha thiết kêu gọi Hoài Linh giải thích rõ những uẩn khúc giữa mối quan hệ của ông Võ Hoàng Yên và Hoài Linh. 

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 Diễn viên Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream này, bà Hằng bất ngờ "gọi tên" Trịnh Kim Chi ra chỉ trích vì "ân oán" trước đó khi nữ diễn viên cho rằng bà đụng vô giới nghệ sĩ chẳng khác nào đụng vô "ổ kiến lửa": "Trời ơi nay đi ứng cử Hội đồng Phó chủ tịch Hội sân khấu, cái bà mà nói tôi đụng ổ kiến lửa đó. Tôi chửi cho tắt bếp, sấp mặt luôn, im ru bấy lâu nay bây giờ lên ứng cử hội đồng nữa. Đã nói là phải nói cho sạch chứ không có nửa vời. Tôi không biết sợ ai đâu nên đừng có thách đấu với tôi".

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến nghệ sĩ Hoài Linh, tiếp đó là Trang Khàn, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi,... khiến dư luận vô cùng chú ý. Chắc chắn, bà Phương Hằng sẽ còn mất ngủ dài dài và gầy đi nếu cuộc chiến giữa bà và ông Võ Hoàng Yên chưa dừng lại.

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Từ khóa:   Bà Nguyễn Phương Hằng Hoài Linh Võ Hoàng Yên

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