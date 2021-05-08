Diễn viên múa Phạm Ngà 'bóc phốt' bà Nguyễn Phương Hằng làm giả giấy tờ ông Võ Hoàng Yên trả nợ 17 tỷ?

Xã hội 08/05/2021 12:22

Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi bà Phương Hằng đăng tải hàng loạt tin nhắn cho rằng ông Võ Hoàng Yên chuyển tiền trả nợ. Thế nhưng, ngay sau khi bài viết được đăng tải, một cư dân mạng đã phát hiện "điều huyền bí" là sau nhiều lần nhận chuyển khoản, số tài khoản của bà Hằng vẫn "không hề thay đổi".

nguyen phuong hang
 Bà Phương Hằng đăng tải nội dung ông Võ Hoàng Yên chuyển khoản trả tiền - Ảnh: FBNV

Vào ngày 7/5 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, bà chủ Đại Nam đã gây sốt cộng đồng mạng khi tung tờ giấy nợ, kê khai từng khoản mà ông Võ Hoàng Yên nợ bà. Tổng số tiền kê khai lên tới gần 17 tỷ đồng. Theo thông tin từ phía bà Hằng, số tiền này do ông Yên hứa sẽ trả lại cho bà Hằng, phần nào chưa rõ sau khi đối chiếu sẽ thực hiện sau. Tờ giấy nợ này được viết vào ngày 6/5 vừa qua và có chữ ký được cho là của ông Võ Hoàng Yên. 

Song song với đó, bà Phương Hằng cũng thông báo ông Võ Hoàng Yên đã thực hiện theo đúng cam kết ghi trong giấy nợ là chuyển khoản đợt 1 số tiền gần 17 tỷ đồng trả cho bà Hằng. Trên trang cá nhân, tài khoản Facebook mang tên bà Phương Hằng viết: 

"Quý vị thân mến!

Võ Hoàng Yên hôm qua rất ngoan, bước đầu đã thừa nhận chiếm đoạt số tiền của tôi. Và sau ngày làm việc hôm qua với kế toán của tôi, hôm nay đã chuyển trả đợt 1 gần 17 tỷ đồng. 

Vậy ai còn nói tôi nổ nữa không? Và đây là chữ ký của ông Võ Hoàng Yên xác nhận số tiền ban đầu. Tôi chưa bao giờ nổ. Tại sao tôi phải làm vậy? Thêm một lần nữa quý vị cứ đánh giá những đứa không có não nhé! Đặt điều vu khống là nghề của tụi nó. Chúc mừng tôi đi quý vị!

Không lấy tiền sao trả lại tiền? Trả lại tiền là hết chuyện sao?".

Diễn viên múa Phạm Ngà 'bóc phốt' bà Nguyễn Phương Hằng làm giả giấy tờ ông Võ Hoàng Yên trả nợ 17 tỷ? - Ảnh 2
 Bản cam kết sẽ trả nợ và có chữ ký của ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: FBNV

Trong bài đăng của mình, bà Hằng còn đính kèm loạt ảnh chụp màn hình số tiền giao dịch được cho là của ông Võ Hoàng Yên gửi. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng bị diễn viên múa Phạm Ngà “bóc phốt” rằng bà đang giả mạo tin nhắn chuyển tiền của ông Võ Hoàng Yên. Bởi lẽ, nữ diễn viên múa nhanh chóng phát hiện ra tuy được ông Yên “trả nợ”, nhưng số dư trong tài khoản của bà Hằng vẫn không hề thay đổi. 

Diễn viên múa Phạm Ngà 'bóc phốt' bà Nguyễn Phương Hằng làm giả giấy tờ ông Võ Hoàng Yên trả nợ 17 tỷ? - Ảnh 3

nguyen phuong hang
 Mặc dù ông Yên chuyển khoản trả nợ song số dư tài khoản của bà Hằng vẫn không thay đổi - Ảnh: FBNV

Làm gì có cái nội dung chuyển tiền ngân hàng nào mà dại dại, mà thô thiển và số dư chẳng thay đổi thế kia”, Phạm Ngà mỉa mai trên trang Facebook cá nhân. Quả thật, dù ông Yên có chuyển tiền trả nợ cho bà Hằng 1 tỷ hay 6 tỷ thì số dư của bà vẫn không hề biến thiên. 

Chưa rõ thực hư liệu ông Yên có chuyển khoản trả nợ cho bà Hằng hay không, thế nhưng, hiện tại vụ việc đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

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