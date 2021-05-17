Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’

Hậu trường 17/05/2021 17:40

Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đã có những động thái, tiếng nói dành cho NSƯT Hoài Linh trước những công kích gay gắt từ phía bà Nguyễn Phương Hằng dành cho danh hài.

NSƯT Hoài Linh vẫn hoàn toàn giữ im lặng trước những chỉ trích gay gắt của bà Nguyễn Phương Hằng khi bà liên tục réo tên danh hài trong các livestream. Đứng trước những thị phi của danh hài Hoài Linh, nhiều đồng nghiệp, người thân của anh đã lên tiếng.

Trong bài phỏng vấn mới nhất của nghệ sĩ Minh Nhí, anh đã có những chia sẻ về NSƯT Hoài Linh, nam danh hài không ngại dành những lời có cánh cho đồng nghiệp: Hoài Linh duyên dáng thật. Cách đây khoảng 20 năm là thời điểm tôi đang nổi tiếng, Hoài Linh ở nước ngoài. Còn thời điểm này, tên tuổi của Hoài Linh hot và fan hơn tôi gấp nhiều lần”.

Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Minh Nhí trong phim Tía ơi –Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, đàn em trong giới nghệ sĩ của Hoài Linh là diễn viên Hứa Minh Đạt cũng bất ngờ lên tiếng bảo vệ đàn anh khi danh hài bị bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt:

"Chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến đàn em nể phục. Đó là anh tôi, là thần tượng của tôi. Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, hay là những trang mạng ảo. Tôi vẫn là tôi và anh vẫn sẽ mãi mãi là thần tượng.”

Ngay sau khi diễn viên Hứa Minh Đạt lên tiếng, nhiều nghệ sĩ Việt như Lê Bê La, Hồ Việt Trung,... cũng đồng loạt tán thành và bày tỏ sự quý trọng về nhân cách sống của NSƯT Hoài Linh.

Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’ - Ảnh 2
Các nghệ sĩ đồng loạt tán thành và bày tỏ sự quý trọng của mình sau khi đọc dòng trạng thái của diễn viên Hứa Minh Đạt dành cho Hoài Linh – Ảnh: Chụp màn hình

 Giữa diễn biến ồn ào của sự việc, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều cũng đã livestream tâm sự về Hoài Linh. Cô xúc động chia sẻ:

“Đứng trên phương diện một người đồng nghiệp, đàn em trong nghề, tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho anh Hoài Linh…Tôi chỉ biết, bao nhiêu năm nay tôi quen anh Hoài Linh, tôi thấy anh ấy rất dễ thương”.

Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’ - Ảnh 3
Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết, NSƯT Hoài Linh là một người sống có tình, có nghĩa - Ảnh: Chụp màn

 Bên cạnh đồng nghiệp thì người thân trong gia đình mà đơn cử là con trai nam danh hài cũng lên tiếng chia sẻ về cha mình. Gần đây nhất, Võ Lê Thành Vinh – con trai của nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng lại bài viết cũ với hình ảnh NS Hoài Linh dẫn một người phụ nữ lớn tuổi đi thang cuốn kèm theo câu nói: “Luôn là tấm gương sáng cho con noi theo. Không cần se sua và cũng không cần thể hiện. Việc tay trái làm thì không cần phải nói cho tay phải biết. Thế mới là tấm lòng. Luôn là niềm tự hào và là người cha mẫu mực của tâm hồn con.”

Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’ - Ảnh 4
Dòng trạng thái cho thấy Thành Vinh rất tự hào về nhân cách sống tốt đẹp của cha mình – danh hài Hoài Linh – Ảnh: Chụp màn hình

NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ lớn của làng giải trí Việt, gắn bó rất lâu với nghề. Trong giới nghệ sĩ,  Hoài Linh nhận được nhiều sự yêu mến, quý trọng từ đồng nghiệp và sự yêu thương, ủng hộ của không ít khán giả. Thế nhưng vì ồn ào vừa qua mà hình ảnh của nam nghệ sĩ cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Mặc cho những chỉ trích gay gắt liên tiếp đến từ bà Phương Hằng, nam nghệ sĩ vẫn chọn cách im lặng. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Hoài Linh dính phải scandal trong sự nghiệp.

Bị chỉ trích vì 'hỗn hào', con trai nuôi Hoài Linh bức xúc tung bằng chứng, tuyên bố 'đã trình báo công an đầy đủ'

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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Gia Bảo đã đăng bài đính chính thông tin về thái độ "hỗn láo" với bà Phương Hằng. Con trai nuôi của Hoài Linh cho biết, bản thân không hề biết đến những ồn ào gần đây và cũng không có thời gian để tham gia vào.

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