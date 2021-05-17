Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Gia Bảo đã đăng bài đính chính thông tin về thái độ "hỗn láo" với bà Phương Hằng. Con trai nuôi của Hoài Linh cho biết, bản thân không hề biết đến những ồn ào gần đây và cũng không có thời gian để tham gia vào.

Trong hơn 1 tháng trở lại đây, những ồn ào xung quanh bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. "Drama dài hơn phin Hàn" của vợ Dũng "lò vôi" bắt nguồn từ những phát ngôn của bà về một số nghệ sĩ Việt. Mới đây, trên trang cá nhân được cho là của Lư Hoàng Gia Bảo đã có một bài đăng "đá đểu" bà Phương Hằng. Tài khoản này đã đăng tải một bài viết “đụng chạm” tới bà Nguyễn Phương Hằng một cách ẩn ý. Đáp lại, bà Phương Hằng cũng nhanh chóng đưa cái tên "Gia Bảo" vào tầm ngắm và tuyên bố: "Tôi tuyên bố luôn, tôi mà gặp Gia Bảo trong Đại Nam, tôi sẽ cho bảo vệ cõng cậu ta ra". Bà Phương Hằng rất bức xúc vì bài viết được cho là của Gia Bảo đăng tải trước đó trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Đến livestream tối hôm 14/5, nữ đại gia lại tiếp tục chỉ trích nam diễn viên bằng việc thông báo sẽ gửi 2 quyển sách Giáo dục công dân của gymer Duy Nguyễn cho Gia Bảo. Ngay ngày hôm sau, nam diễn viên đã đăng tải bài viết đáp trả lại bà chủ Đại Nam.

Bài đăng đáp trả được cho là của Gia Bảo - Ảnh hụp màn hình Thế nhưng đến sáng nay, anh đăng tải phần lưu trữ của Facebook cũng như nội dung đã bị xóa để chứng minh rằng mình bị giả mạo tài khoản. Nam diễn viên bức xúc: "Thằng này dám làm dám chịu chẳng sợ ai mà phải xóa, tôi không có làm thì đừng có chơi dơ mà ném đá giấu tay! Facebook tôi hơn 100 nghìn lượt theo dõi nếu tôi có đăng chắc chắn sẽ có người thấy, nhưng xin hỏi bất cứ bạn bè facebook người thân quen có ai hôm qua thấy tôi đăng bài đó không? Hay chỉ là bọn gian xảo tự chế ảnh rồi tự làm! Đừng nói câu tick xanh không làm giả bài viết được! Nói câu đó là dốt công nghệ nhé! Vài hôm trước thì làm giả bài của nghệ sĩ Lê Quốc Nam, giờ thì làm giả bài viết tôi để làm cho có chuyện!". Anh đăng tải phần lưu trữ để chứng tỏ bản thân không hề ẩn bài viết nào trong thời gian vừa qua - Ảnh: FB Nam diễn viên cũng cho biết không xóa bất kỳ bài đăng nào - Ảnh FB Gia Bảo cho rằng bản thân bị kẻ xấu lợi dụng tên tuổi, mạo danh anh để đăng những bài viết liên quan đến nữ đại gia Đại Nam. Anh viết thêm: "Nếu muốn đăng thì tôi đã đăng vào cái đêm chị ấy đòi gửi sách rồi chứ không phải tự nhiên hôm qua không nhân dịp gì tự nhiên đăng một cách vô duyên vậy? Những người thân quen đều biết chủ nhật hàng tuần là ngày tôi dành cho con tôi, tôi rất trân trọng từng giây phút bên con chứ không có rảnh mà đi đăng bậy bạ kiểu đó, nhất là không bao giờ tôi nói lời hỗn xược kiểu đó! Từng tuổi này tôi gặp người lớn vẫn khoanh tay cúi đầu chào thì không bao giờ nói hỗn vì tánh tôi ghét nhất là ai hỗn!".

Bên dưới bài đăng, nghệ sĩ Lê Quốc Nam và Trang Trần cũng đã để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình với nam diễn viên. Trước đó, Lê Quốc Nam cũng đăng đàn đính chính về bài thơ đá đểu Phương Hằng - Ảnh chụp màn hìn Trước đó, nam diễn viên cũng đăng dòng trạng thái: "Sáng giờ tôi không hề đăng Status nào ngoài chúc mừng NS Trịnh Kim Chi! Giả mạo tự đăng khích bác là chơi dơ nha! Tôi không bao giờ nói chuyện hay hỗn láo với ai vì tôi được giáo dục đàng hoàng!" để chứng tỏ bản thân không liên quan đến những ồn ào mấy hôm nay. Gia Bảo khẳng định được giáo dục đàng hoàng - Ảnh chụp màn hình Toàn bộ bài đăng đính chính của Gia Bảo - Ảnh chụp màn hình Con trai nuôi Hoài Linh cho biết thời gian rảnh sẽ dành hết cho con gái nên sẽ không rảnh đi đăng bậy bạ và càng không bao giờ có thái độ hỗn xược với người lớn. Nam diễn viên cũng tuyên bố khán giả khôn ngoan sẽ tự biết phân biệt đúng sai. Anh khẳng định toàn bộ những điều xâm phạm vừa qua ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình nên chắc chắn sẽ nhờ cơ quan công an can thiệp, xử lý.

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