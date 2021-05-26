Hoài Linh lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt phờ phạc, 'xuống sắc' sau chuỗi 'scandal' kéo dài

Trong video lên tiếng giải trình nghi vấn "ăn chặn" số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung, NSƯT Hoài Linh xuất hiện với gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng phù gây chú ý cho CĐM.

Sau chuỗi ngày hứng chịu "gạch đá" từ dư luận, mới đây, Hoài Linh đã đăng video clip chính thức lên tiếng về nghi vấn "ăn chặn" số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung. Theo đó, nam danh hài khẳng định số tiền vẫn còn nằm trong tài khoản riêng chưa được chuyển đến bà con vì do tình hình dịch bệnh phức tạp, anh trình bày: "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao."

Hoài Linh lần đầu tiên lên tiếng cho những lùm xùm xoay quanh số tiền từ thiện 13 tỷ đồng chưa được đến tay bà con miền Trung - Ảnh: Cắt từ clip Sau đoạn clip giải trình của mình, anh lại tung thêm một clip gửi lời xin lỗi chân thành đến các mạnh thường quân. Trong đoạn clip có thể thấy rõ Hoài Linh với gương mặt hốc hác, mệt mỏi, mắt sưng phù, sụt cân vì chuỗi ngày scandal với bà Phương Hằng và bị chỉ trích vì số tiền 14 tỷ. Anh bày tỏ: "Có những quý vị gửi vào số tiền rất lớn nhưng cũng có những người gửi tiền rất nhỏ, 10 nghìn - 20 nghìn, cái đó quý vị xem nó tình cảm biết bao nhiêu. Thật ra thì sự yêu thương của khán giả dành cho Linh 30 năm, Linh không biết nói sao nhưng có nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng Linh có biển thủ không. Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì quý vị cho Linh 1 cái ý kiến thử là Linh có nên không chứ đừng nói đến chữ muốn."

NSƯT Hoài Linh 'xuống sắc' sau chuỗi ngày 'vận đen' liên tục đến với anh - Ảnh: Cắt từ clip Trong đoạn clip, nam danh hài gây chú ý với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng phù, anh nở nụ cười gượng, cố tỏ ra mình ổn - Ảnh: Cắt từ clip Những tưởng sau khi lên tiếng, Hoài Linh sẽ nhận được sự thông cảm từ phía người hâm mộ nhưng không, anh lại nhận thêm nhiều "cay đắng". Nhiều người tỏ thái độ bất bình sau những tiếng nói của anh vì sau 6 tháng từ khi quyên góp, anh chưa một lần minh bạch. Đến khi sự việc được đẩy đi xa, gây ra xôn xao lớn trong dư luận, nam danh hài mới lên tiếng. Một số người còn cho rằng, anh đã "biển thủ" số tiền từ thiện đó. Khác với vẻ tươi vui của Hoài Linh trong các clip tiktok 'triệu view', nam danh hài xuất hiện 'tái mét' trong đoạn clip giải trình - Ảnh: Cắt từ clip Sau chuỗi "scandal" kéo dài, dù anh không lên tiếng đáp trả nhưng có lẽ anh cũng suy nghĩ rất nhiều trước những sự việc liên tục xảy đến với mình. Có thể thấy, năm 2021 là một năm nhiều sóng gió, kém may mắn với Hoài Linh.

Giữa lùm xùm vụ tiền từ thiện của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ: 'Những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết' Sáng nay, sau khi thông tin số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng vẫn còn ở trong tài khoản của Hoài Linh được chính chủ xác nhận, cư dân mạng được 1 phen xôn xao, bàn tán và không khỏi ngỡ ngàng. Tiếp sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có bài đăng khá dài trên trang cá nhân chia sẻ về vấn đề "tiền từ thiện".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-lo-ve-met-moi-guong-mat-pho-phac-xuong-sac-sau-chuoi-scandal-keo-dai-406365.html