Hoài Linh lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt phờ phạc, 'xuống sắc' sau chuỗi 'scandal' kéo dài

Trong video lên tiếng giải trình nghi vấn "ăn chặn" số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung, NSƯT Hoài Linh xuất hiện với gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng phù gây chú ý cho CĐM.
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Sau chuỗi ngày hứng chịu "gạch đá" từ dư luận, mới đây, Hoài Linh đã đăng video clip chính thức lên tiếng về nghi vấn "ăn chặn" số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung. Theo đó, nam danh hài khẳng định số tiền vẫn còn nằm trong tài khoản riêng chưa được chuyển đến bà con vì do tình hình dịch bệnh phức tạp, anh trình bày:
"Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao."
Sau đoạn clip giải trình của mình, anh lại tung thêm một clip gửi lời xin lỗi chân thành đến các mạnh thường quân. Trong đoạn clip có thể thấy rõ Hoài Linh với gương mặt hốc hác, mệt mỏi, mắt sưng phù, sụt cân vì chuỗi ngày scandal với bà Phương Hằng và bị chỉ trích vì số tiền 14 tỷ. Anh bày tỏ:
"Có những quý vị gửi vào số tiền rất lớn nhưng cũng có những người gửi tiền rất nhỏ, 10 nghìn - 20 nghìn, cái đó quý vị xem nó tình cảm biết bao nhiêu. Thật ra thì sự yêu thương của khán giả dành cho Linh 30 năm, Linh không biết nói sao nhưng có nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng Linh có biển thủ không. Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì quý vị cho Linh 1 cái ý kiến thử là Linh có nên không chứ đừng nói đến chữ muốn."
Những tưởng sau khi lên tiếng, Hoài Linh sẽ nhận được sự thông cảm từ phía người hâm mộ nhưng không, anh lại nhận thêm nhiều "cay đắng". Nhiều người tỏ thái độ bất bình sau những tiếng nói của anh vì sau 6 tháng từ khi quyên góp, anh chưa một lần minh bạch. Đến khi sự việc được đẩy đi xa, gây ra xôn xao lớn trong dư luận, nam danh hài mới lên tiếng. Một số người còn cho rằng, anh đã "biển thủ" số tiền từ thiện đó.
Sau chuỗi "scandal" kéo dài, dù anh không lên tiếng đáp trả nhưng có lẽ anh cũng suy nghĩ rất nhiều trước những sự việc liên tục xảy đến với mình. Có thể thấy, năm 2021 là một năm nhiều sóng gió, kém may mắn với Hoài Linh.