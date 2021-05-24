Giữa lùm xùm vụ tiền từ thiện của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ: 'Những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết'

Hậu trường 24/05/2021 14:47

Sáng nay, sau khi thông tin số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng vẫn còn ở trong tài khoản của Hoài Linh được chính chủ xác nhận, cư dân mạng được 1 phen xôn xao, bàn tán và không khỏi ngỡ ngàng. Tiếp sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có bài đăng khá dài trên trang cá nhân chia sẻ về vấn đề "tiền từ thiện".

Mới sáng nay, NS Hoài Linh đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chính thức lên tiếng về lùm xùm 13 tỷ đồng tiền từ thiện lũ lụt miền Trung. Nam danh hài cũng xác nhận số tiền đó là hơn 14 tỷ đồng, hiện vẫn đang ở trong tài khoản, chưa được chuyển đi vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Theo báo Người Lao Động, nam danh hài dự định chuyển số tiền đó sau chuyến lưu diễn ở Điện Biên và Lai Châu, nhưng vì dịch bệnh bùng phát nên phải dời lại. Sự việc sau khi được chia sẻ đã gây ra 1 làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với việc làm này của nam nghệ sĩ bởi ngay lúc miền Trung "oằn mình" chống chọi với lũ lụt và cần số tiền này thì Hoài Linh lại im lặng tới tận bây giờ. 

Dam Vinh Hung 6
Nam danh hài xin lỗi vì sự chậm trễ và hy vọng mọi người tin vào sự minh bạch của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái lên tiếng về vấn đề tiền từ thiện, vì trước đó, nam ca sĩ cũng bị cư dân mạng lôi vào lùm xùm đấu tố liên quan đến số tiền hơn 13 tỷ kia. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bộc bạch: "Ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp do chính người đó tạo ra! Nhất là với việc từ thiện! Tôi luôn luôn dặn dò cả công ty hay bạn bè thân thiết rằng, những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết". Không những thế, giọng ca Xin lỗi tình yêu còn khẳng định bản thân không hổ thẹn với lương tâm và trời đất. 

Dam Vinh Hung 5
Bài đăng của nam ca sĩ thu hút sự theo dõi của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng tải loạt ảnh chứng minh sự minh bạch trong khâu chuyển tiền từ thiện đến tận tay cơ quan chức năng vùng dịch Bắc Giang. 

Dam Vinh Hung 4
Nam ca sĩ đăng hình ảnh biên lai chuyển tiền, trong đó ghi rõ nơi nhận là Ủy ban MTTQ Huyện Nậm Pồ - Ảnh: FB
Dam Vinh Hung 3
Dam Vinh Hung 2
Hình ảnh được chụp lại từ chuyến đi từ thiện, chuyển tiền ủng hộ tận tay nơi tiếp nhận - Ảnh: FB

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết, nhiều khán giả đã vào bình luận bày tỏ sự cảm ơn vì lòng tốt của nam ca sĩ, đồng thời ủng hộ việc công khai đầy đủ bằng chứng về số tiền thiện nguyện của giọng ca sinh năm 1971.

Dam Vinh Hung 1
CĐM cũng khuyên nam ca sĩ không cần quan tâm lời đồn thổi bên ngoài, chỉ cần làm đúng, không hổ thẹn là được - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng của mình, tuy không nhắc đến "đàn anh" nhưng những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng lại khiến công chúng bán tín bán nghi và liên tưởng ngay đến vụ việc của Hoài Linh. Bên cạnh đó, bài đăng này của nam ca sĩ có vẻ đã khiến cư dân mạng không còn công kích và nghi ngờ về tính minh bạch trong chuyện làm từ thiện của anh nữa.

Hà My lên tiếng về thông tin 'Hoài Linh ngoại tình khi đã có vợ', phản bác tin đồn đồng bóng: 'Chồng tôi là trai thẳng'

Hà My lên tiếng về thông tin 'Hoài Linh ngoại tình khi đã có vợ', phản bác tin đồn đồng bóng: 'Chồng tôi là trai thẳng'

Ca sĩ Hà My, người tự nhận là "vợ chưa công khai" của Hoài Linh đã lên tiếng phản pháo tin đồn làm "tiểu tam" chen chân vào cuộc sống của nam danh hài. Trong một clip Youtube, cô còn chia sẻ về tình hình hiện tại của "chồng" mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Hoài Linh từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36