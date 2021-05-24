Giữa lùm xùm vụ tiền từ thiện của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ: 'Những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết'

Sáng nay, sau khi thông tin số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng vẫn còn ở trong tài khoản của Hoài Linh được chính chủ xác nhận, cư dân mạng được 1 phen xôn xao, bàn tán và không khỏi ngỡ ngàng. Tiếp sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có bài đăng khá dài trên trang cá nhân chia sẻ về vấn đề "tiền từ thiện".

Mới sáng nay, NS Hoài Linh đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chính thức lên tiếng về lùm xùm 13 tỷ đồng tiền từ thiện lũ lụt miền Trung. Nam danh hài cũng xác nhận số tiền đó là hơn 14 tỷ đồng, hiện vẫn đang ở trong tài khoản, chưa được chuyển đi vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo báo Người Lao Động, nam danh hài dự định chuyển số tiền đó sau chuyến lưu diễn ở Điện Biên và Lai Châu, nhưng vì dịch bệnh bùng phát nên phải dời lại. Sự việc sau khi được chia sẻ đã gây ra 1 làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với việc làm này của nam nghệ sĩ bởi ngay lúc miền Trung "oằn mình" chống chọi với lũ lụt và cần số tiền này thì Hoài Linh lại im lặng tới tận bây giờ.

Nam danh hài xin lỗi vì sự chậm trễ và hy vọng mọi người tin vào sự minh bạch của mình - Ảnh minh họa: Internet Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái lên tiếng về vấn đề tiền từ thiện, vì trước đó, nam ca sĩ cũng bị cư dân mạng lôi vào lùm xùm đấu tố liên quan đến số tiền hơn 13 tỷ kia. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bộc bạch: "Ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp do chính người đó tạo ra! Nhất là với việc từ thiện! Tôi luôn luôn dặn dò cả công ty hay bạn bè thân thiết rằng, những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết". Không những thế, giọng ca Xin lỗi tình yêu còn khẳng định bản thân không hổ thẹn với lương tâm và trời đất. Bài đăng của nam ca sĩ thu hút sự theo dõi của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Kèm theo bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng tải loạt ảnh chứng minh sự minh bạch trong khâu chuyển tiền từ thiện đến tận tay cơ quan chức năng vùng dịch Bắc Giang.

Nam ca sĩ đăng hình ảnh biên lai chuyển tiền, trong đó ghi rõ nơi nhận là Ủy ban MTTQ Huyện Nậm Pồ - Ảnh: FB Hình ảnh được chụp lại từ chuyến đi từ thiện, chuyển tiền ủng hộ tận tay nơi tiếp nhận - Ảnh: FB Sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết, nhiều khán giả đã vào bình luận bày tỏ sự cảm ơn vì lòng tốt của nam ca sĩ, đồng thời ủng hộ việc công khai đầy đủ bằng chứng về số tiền thiện nguyện của giọng ca sinh năm 1971. CĐM cũng khuyên nam ca sĩ không cần quan tâm lời đồn thổi bên ngoài, chỉ cần làm đúng, không hổ thẹn là được - Ảnh chụp màn hình Trong bài đăng của mình, tuy không nhắc đến "đàn anh" nhưng những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng lại khiến công chúng bán tín bán nghi và liên tưởng ngay đến vụ việc của Hoài Linh. Bên cạnh đó, bài đăng này của nam ca sĩ có vẻ đã khiến cư dân mạng không còn công kích và nghi ngờ về tính minh bạch trong chuyện làm từ thiện của anh nữa.

Hà My lên tiếng về thông tin 'Hoài Linh ngoại tình khi đã có vợ', phản bác tin đồn đồng bóng: 'Chồng tôi là trai thẳng' Ca sĩ Hà My, người tự nhận là "vợ chưa công khai" của Hoài Linh đã lên tiếng phản pháo tin đồn làm "tiểu tam" chen chân vào cuộc sống của nam danh hài. Trong một clip Youtube, cô còn chia sẻ về tình hình hiện tại của "chồng" mình.

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