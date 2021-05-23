Vợ Mạc Văn Khoa thẳng thừng dằn mặt antifan khi chê bai con gái đủ điều, 'ái nữ' nhà Đông Nhi bất ngờ bị lôi vào cuộc

Hậu trường 23/05/2021 14:25

Sau khi gây tranh cãi vì treo thưởng 20 triệu cho người tìm được danh tính của những tài khoản Facebook chê bai con gái, mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng hàng loạt những tài khoản và đoạn chat chế giễu vẻ ngoài của con gái lên mạng xã hội.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng Mạc Văn Khoa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bé gái của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý bởi những biểu cảm hài hước như sao y bản chính của cây hài Mạc Văn Khoa. Ông chủ quán bún đậu và bà xã Vy Pumpe cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, vẻ ngoài của bé gái thường xuyên bị một số CĐM bình luận chê bai mọt cách kém duyên, khiến cho Vy Pumpe rất bức xúc. Bà xã nam danh hài còn từng đăng bài treo thưởng 20 triệu cho ai tìm được danh tính của tài khoản bình luận chế giễu con gái mình. 

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Vợ Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái lên MXH - Ảnh: FB
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Vy Pumpe còn đăng bài thưởng nóng 20 triệu cho người tìm được kẻ nói xấu - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng story ảnh chụp màn hình tài khoản đã nói xấu con gái mình. Có thể thấy những tài khoản này đã có những bình luận rất kém duyên chế giễu bé Minnie, thậm chí tài khoản này còn so sánh con gái Mạc Văn Khoa với bé Winnie, con gái Đông Nhi. 

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Bà chủ bún đậu đăng ảnh hàng loạt tài khoản kém duyên lên story cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, sau khi thấy tài khoản kia mỉa mai con gái mình là "ác quỷ", Vy Pumpe đã có ngay động thái đáp trả rất thâm thúy. Cô nàng đăng ảnh dẫn con gái đi bơi kèm dòng trạng thái: "Đưa cục kim cương ác quỷ Minnie của mẹ đi chơi". 

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Vợ Mạc Văn Khoa đăng bài 'dằn mặt' người bình luận ác ý - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của cô, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình và phẫn nộ thay cho cô nàng, đồng thời khen bé Minnie ngày càng dễ thương, lém lỉnh.

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Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho bé Minnie - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng, em bé còn quá nhỏ, không nên dùng những lời lẽ "khó nghe" như vậy để bình luận về vẻ ngoài của các bé.

Cán bộ VKS 'tố' vợ Mạc Văn Khoa ngông cuồng khi đòi 'thưởng nóng 20 triệu': 'Anh nghe nó buồn cười... người ta có quyền bình luận, có quyền bình phẩm'

Cán bộ VKS 'tố' vợ Mạc Văn Khoa ngông cuồng khi đòi 'thưởng nóng 20 triệu': 'Anh nghe nó buồn cười... người ta có quyền bình luận, có quyền bình phẩm'

Liên quan đến việc bà xã Mạc Văn Khoa tuyên bố thưởng nóng cho người tìm ra thông tin kẻ bôi nhọ con mình, một cán bộ viện kiểm sát đã lên tiếng với tư cách cá nhân, cho rằng Vy Pumpe ngông cuồng và nên đính chính thông tin vụ việc.

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Từ khóa:   Vy Pumpe Mạc Văn Khoa con gái Mạc Văn Khoa

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