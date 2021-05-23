Vợ Mạc Văn Khoa thẳng thừng dằn mặt antifan khi chê bai con gái đủ điều, 'ái nữ' nhà Đông Nhi bất ngờ bị lôi vào cuộc

Sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng Mạc Văn Khoa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bé gái của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý bởi những biểu cảm hài hước như sao y bản chính của cây hài Mạc Văn Khoa. Ông chủ quán bún đậu và bà xã Vy Pumpe cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, vẻ ngoài của bé gái thường xuyên bị một số CĐM bình luận chê bai mọt cách kém duyên, khiến cho Vy Pumpe rất bức xúc. Bà xã nam danh hài còn từng đăng bài treo thưởng 20 triệu cho ai tìm được danh tính của tài khoản bình luận chế giễu con gái mình.

Vợ Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái lên MXH - Ảnh: FB

Vy Pumpe còn đăng bài thưởng nóng 20 triệu cho người tìm được kẻ nói xấu - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng story ảnh chụp màn hình tài khoản đã nói xấu con gái mình. Có thể thấy những tài khoản này đã có những bình luận rất kém duyên chế giễu bé Minnie, thậm chí tài khoản này còn so sánh con gái Mạc Văn Khoa với bé Winnie, con gái Đông Nhi.