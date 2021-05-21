Nhận 'cát xê thấp' nhưng lại bị lợi dụng hình ảnh để PR, Ốc Thanh Vân gay gắt lên tiếng

Hậu trường 21/05/2021 17:02

MC Ốc Thanh Vân bức xúc đăng bài tố cáo vì phát hiện một số tài khoản đang cố tình tạo chiêu trò PR và một số nhãn hàng khác lợi dụng tên tuổi cô để trục lợi bất chính.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân đã đăng bài thể hiện thái độ rất bức xúc khi thấy một số chương trình sức khỏe mà cô tham gia làm MC lấy hình ảnh của mình để PR cho các nhãn hàng thuốc, thực phẩm chức năng... Nữ MC cho biết, cô nhận cát xê thấp vì chỉ đảm nhiệm vai trò MC chứ không đồng ý PR cho sản phẩm. 

Oc Thanh Van 5
Bài đăng của nữ diễn viên bày tỏ thái độ bực mình, bức xúc trước hành động của 1 số nhãn hàng - Ảnh chụp màn hình

Cô thẳng thắn chia sẻ: "Cách làm thiếu chuyên nghiệp và sự thỏa hiệp của bên sản xuất gây phiền và ức chế. Chính cái cách chạy quảng cáo vô tội vạ, giật tít và ghi thông tin khống đã khiến người xem bội thực, khán giả bực mình là đúng, chưa kể là không ít sản phẩm nghệ sĩ nói như đúng rồi nhưng thật sự họ không có dùng. Riêng việc này mình nghĩ KOL/ Celebs/ Nghệ sĩ hay Người có sức ảnh hưởng nói chung phải xem lại. Chúng ta không thể nhận tiền và review những gì mình không trải nghiệm. Nó kì cục và xấu hổ lắm!"

Kèm theo bài đăng, nữ diễn viên đã chia sẻ hình ảnh của 1 nhãn hàng sử dụng tên và hình ảnh của cô để PR cho sản phẩm, dù nữ diễn viên phim Lật mặt khẳng định không hề biết đến sản phẩm cũng như nhãn hàng này. 

Oc Thanh Van 4
Hình ảnh của nữ diễn viên được sử dụng để giới thiệu cho 1 nhãn hàng nước uống giảm cân - Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng đồng tình với hành động của Ốc Thanh Vân, nhiều người cho rằng nữ MC không sợ mất lòng, mất show, dám lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất, nhãn hàng.

Oc Thanh Van 3
Cư dân mạng để lại lời khen cho hành động của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy người càng nổi tiếng thì sức ảnh hưởng của họ càng lớn. Một số sản phẩm nhờ được người nổi tiếng làm đại diện, quảng cáo nên bán đắt như "tôm tươi". Chính vì thế không thể tránh khỏi việc một số nhãn hàng khác "mượn" hình ảnh của nghệ sĩ để quảng bá cho sản phẩm bên mình. Bên cạnh đó cũng có một số nghệ sĩ sẵn sàng quảng bá sản phẩm mà không hề sử dụng cũng như kiểm định chất lượng. 

Oc Thanh Van 2
Oc Thanh Van 1
Nghệ sĩ Việt bị lấy hình ảnh rồi photoshop thêm sản phẩm để nhãn hàng quảng cáo, lừa người tiêu dùng - Ảnh chụp màn hình

Không ít lần người tiêu dùng bị lừa bởi hình ảnh của các nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm, nguy hiểm hơn là có cả thuốc, thực phẩm chức năng không qua kiểm định chất lượng. Chính vì thế, mỗi nghệ sĩ nên có sự kiểm tra, trải nghiệm của bản thân trước khi nhận PR cho bất kỳ sản phẩm nào.

Nam Thư xin lỗi khán giả vì 'hoàn toàn sai' khi PR tiền ảo, dân mạng chỉ trích dữ dội trước động thái 'xin lỗi nhưng lỗi do quản lý'

Nam Thư xin lỗi khán giả vì 'hoàn toàn sai' khi PR tiền ảo, dân mạng chỉ trích dữ dội trước động thái 'xin lỗi nhưng lỗi do quản lý'

Cách đây vài giờ, Nam Thư vừa có chia sẻ chính thức sau hơn 1 tuần xảy ra lùm xùm PR tiền ảo. Tuy nhiên bài đăng của nữ diễn viên lại nhận về vô số chỉ trích của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ốc Thanh Vân Mc ốc Thanh Vân PR sản phẩm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36