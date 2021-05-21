Nhận 'cát xê thấp' nhưng lại bị lợi dụng hình ảnh để PR, Ốc Thanh Vân gay gắt lên tiếng

MC Ốc Thanh Vân bức xúc đăng bài tố cáo vì phát hiện một số tài khoản đang cố tình tạo chiêu trò PR và một số nhãn hàng khác lợi dụng tên tuổi cô để trục lợi bất chính.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân đã đăng bài thể hiện thái độ rất bức xúc khi thấy một số chương trình sức khỏe mà cô tham gia làm MC lấy hình ảnh của mình để PR cho các nhãn hàng thuốc, thực phẩm chức năng... Nữ MC cho biết, cô nhận cát xê thấp vì chỉ đảm nhiệm vai trò MC chứ không đồng ý PR cho sản phẩm. Bài đăng của nữ diễn viên bày tỏ thái độ bực mình, bức xúc trước hành động của 1 số nhãn hàng - Ảnh chụp màn hình Cô thẳng thắn chia sẻ: "Cách làm thiếu chuyên nghiệp và sự thỏa hiệp của bên sản xuất gây phiền và ức chế. Chính cái cách chạy quảng cáo vô tội vạ, giật tít và ghi thông tin khống đã khiến người xem bội thực, khán giả bực mình là đúng, chưa kể là không ít sản phẩm nghệ sĩ nói như đúng rồi nhưng thật sự họ không có dùng. Riêng việc này mình nghĩ KOL/ Celebs/ Nghệ sĩ hay Người có sức ảnh hưởng nói chung phải xem lại. Chúng ta không thể nhận tiền và review những gì mình không trải nghiệm. Nó kì cục và xấu hổ lắm!"

Kèm theo bài đăng, nữ diễn viên đã chia sẻ hình ảnh của 1 nhãn hàng sử dụng tên và hình ảnh của cô để PR cho sản phẩm, dù nữ diễn viên phim Lật mặt khẳng định không hề biết đến sản phẩm cũng như nhãn hàng này. Hình ảnh của nữ diễn viên được sử dụng để giới thiệu cho 1 nhãn hàng nước uống giảm cân - Ảnh: FB Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng đồng tình với hành động của Ốc Thanh Vân, nhiều người cho rằng nữ MC không sợ mất lòng, mất show, dám lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất, nhãn hàng.

Cư dân mạng để lại lời khen cho hành động của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình Có thể thấy người càng nổi tiếng thì sức ảnh hưởng của họ càng lớn. Một số sản phẩm nhờ được người nổi tiếng làm đại diện, quảng cáo nên bán đắt như "tôm tươi". Chính vì thế không thể tránh khỏi việc một số nhãn hàng khác "mượn" hình ảnh của nghệ sĩ để quảng bá cho sản phẩm bên mình. Bên cạnh đó cũng có một số nghệ sĩ sẵn sàng quảng bá sản phẩm mà không hề sử dụng cũng như kiểm định chất lượng. Nghệ sĩ Việt bị lấy hình ảnh rồi photoshop thêm sản phẩm để nhãn hàng quảng cáo, lừa người tiêu dùng - Ảnh chụp màn hình Không ít lần người tiêu dùng bị lừa bởi hình ảnh của các nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm, nguy hiểm hơn là có cả thuốc, thực phẩm chức năng không qua kiểm định chất lượng. Chính vì thế, mỗi nghệ sĩ nên có sự kiểm tra, trải nghiệm của bản thân trước khi nhận PR cho bất kỳ sản phẩm nào.

Nam Thư xin lỗi khán giả vì 'hoàn toàn sai' khi PR tiền ảo, dân mạng chỉ trích dữ dội trước động thái 'xin lỗi nhưng lỗi do quản lý' Cách đây vài giờ, Nam Thư vừa có chia sẻ chính thức sau hơn 1 tuần xảy ra lùm xùm PR tiền ảo. Tuy nhiên bài đăng của nữ diễn viên lại nhận về vô số chỉ trích của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-cat-xe-thap-nhung-lai-bi-loi-dung-hinh-anh-de-pr-oc-thanh-van-gay-gat-len-tieng-405966.html