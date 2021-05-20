NTK Nhật Dũng đã qua đời vào tối qua 19/5 sau 7 tháng chống chọi với bạo bệnh. Sự ra đi của anh khiến nhiều người thương cảm, xót xa. Thế nhưng ngay sau đó, đã xuất hiện 1 tài khoản mạo danh đăng đàn kêu gọi tiền phúng điếu khiến CĐM vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, chị Võ Kiều Trang - đại diện truyền thông của NTK Nhật Dũng chia sẻ với truyền thông báo chí, tối 19/5, anh qua đời tại nhà riêng ở Quảng Bình ở tuổi 41. Những ngày cuối đời, sức khỏe của anh giảm sút, suy nhược cơ thể, không còn khả năng nhận thức. Chị Trang nói trong xót xa: “Anh Dũng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h35, trong vòng tay của những người thân yêu. Gia đình đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của anh”.

NTK Nhật Dũng qua đời sau 7 tháng chống chọi với bệnh tật - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng còn chưa thôi bàng hoàng trước sự ra đi của NTK tài năng, thì trong tối qua đã có một tài khoản giả mạo người nhà của anh đăng bài kêu gọi ủng hộ tiền phúng điếu. Sau khi phát hiện ra bài đăng giả mạo này, ca sĩ Phương Anh - người bạn thân thiết của NTK Nhật Dũng đã vô cùng bức xúc và chia sẻ lại thông tin trên để cảnh báo bạn bè không mắc lừa. Cô bức xúc: "Tại sao lại có những con người dã man vậy, người mất rồi cũng không yên, mang danh người nhà để đi lừa đảo tiền. Anh Nhật Dũng không có anh trai và không phải họ Nguyễn nhé mọi người, hãy cùng nhau chia sẻ để chặn ngay những thành phần lừa đảo này nhé". Nữ ca sĩ vô cùng bức xúc khi thấy có tài khoản mạo danh người nhà của NTK quá cố - Ảnh chụp màn hình Đến sáng nay, người thân của NTK Nhật Dũng cũng lên tiếng đính chính thông tin bằng tài khoản cá nhân Võ Nhật (Facebook của NTK Nhật Dũng sử dụng lúc còn sống). Cụ thể, bài đăng cho biết: "Người này có để thông tin tài khoản để kêu gọi phúng viếng, nhưng chúng tôi xin khẳng định đây là tài khoản giả mạo. NTK Nhật dũng họ và tên khai sinh là Võ Nhật".

Người nhà NTK Nhật Dũng khẳng định tên khai sinh của anh là Võ Nhật, không phải là Nguyễn Nhật Dũng như bài đăng kia - Ảnh: FB Rất nhiều khán giả đã vô cùng bức xúc trước hành động không thể chấp nhận của kẻ lừa đảo. Nhiều người đã để lại bình luận phẫn nộ bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ Phương Anh và chia sẻ rộng rãi để không có ai bị lừa gạt. Cư dân mạng đồng loạt lên án hành vi giả mạo của tài khoản kia - Ảnh chụp màn hình Đây không phải là vấn đề hiếm gặp mỗi lần showbiz Việt có nghệ sĩ qua đời. Mỗi lần như vậy, luôn có nhiều tài khoản mạo danh là người nhà, bạn thân để lên tiếng kêu gọi tiền phúng điếu nhằm chuộc lợi cho bản thân. Sự việc lần này khiến khán giả hết sức phẫn nộ, quyết truy lùng bằng được danh tính của kẻ lừa đảo vì đây hình thức kiếm tiền mất nhân tính, kiếm tiền trên sự tang thương, mất mát.

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