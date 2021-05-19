Căn bệnh khiến NTK Nhật Dũng qua đời sau chuyến từ thiện vùng lũ: Suy giảm miễn dịch, vi khuẩn ăn sâu não, mắt bị giảm thị lực

Hậu trường 19/05/2021 23:09

Tối nay ngày 19/5, NTK Nhật Dũng đã qua đời tại nhà riêng ở Quảng Bình sau 7 tháng lâm bạo bệnh.

Theo thông tin từ Zing News, chị Võ Kiều Trang - đại diện truyền thông của NTK Nhật Dũng cho biết, tối 19/5, anh qua đời tại nhà riêng ở Quảng Bình ở tuổi 41. Những ngày cuối đời, sức khỏe anh giảm sút, suy nhược cơ thể, không còn khả năng nhận thức.

Chị Trang nói trong xót xa: “Anh Dũng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h35, trong vòng tay của những người thân yêu. Gia đình đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của anh”.

Chị Trang cho biết thêm, NTK Nhật Dũng bị ốm sau chuyến đi Quảng Bình vào tháng 10/2020. Sau đó, anh ra Hà Nội khám bệnh thì phát hiện bị suy giảm miễn dịch, tổn thương não, một mắt bị giảm thị lực. Trong bảy tháng điều trị bệnh, có thời điểm, sức khỏe của NTK Nhật Dũng cải thiện. Anh quay trở lại với công việc và tham dự một số sự kiện thời trang

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NTK qua đời ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Ngày 17/5 vừa qua, NTK Nhật Dũng lên cơn nguy kịch phải đi cấp cứu nhưng bác sĩ nói đã quá muộn và trả về. Người thân đã đưa anh về nhà riêng ở Quảng Bình để gần gũi gia đình trong những ngày cuối đời. Suốt thời gian này, bố mẹ, chị gái và các con của anh luôn cận kề. Nhiều bạn bè của NTK từ phương xa cũng muốn được có mặt để tiếp thêm cho anh động lực.

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Sau chuyến đi thiện nguyện, NTK Nhật Dũng bị vi khuẩn xâm nhập - Ảnh: Internet

NTK Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với áo dài và thuộc số ít các NTK tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như Vàng son đất Việt và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn, nổi bật phải kể đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Canaval Quảng Bình, Fesstival Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Thời trang Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc.

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NTK luôn năng nổ và nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Với sự tài năng và những cống hiến của mình, sự ra đi của anh để lại nỗi tiếc thương cho ngành công nghiệp thời trang nước nhà. 

NTK Nhật Dũng qua đời ở tuổi 41 vì bệnh lạ sau chuyến thiện nguyện lũ lụt

NTK Nhật Dũng qua đời ở tuổi 41 vì bệnh lạ sau chuyến thiện nguyện lũ lụt

Bị vi khuẩn xâm nhập trong chuyến đi thiện nguyện đợt mưa lũ, NTK Nhật Dũng lâm trọng bệnh, sức khỏe yếu dần. Sau khi bị bệnh viện trả về, anh rơi vào hôn mê sâu, đến tối nay thì qua đời.

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