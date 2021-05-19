Sáng 19/5, NTK Nhật Dũng được đưa về nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh hiểm nghèo. Trước đó, anh đã mất dần nhận thức và rơi vào hôn mê sâu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng nay 19/5, NTK Nhật Dũng rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, anh kiệt sức và mất dần nhận thức. Đại diện truyền thông của NTK cho biết, sau đợt từ thiện tại vùng lũ lụt Quảng Bình vào tháng 10/2020, anh bị ốm nặng, sốt cao và từ đó liên tục phải vào viện điều trị, được chẩn đoán do vi khuẩn xâm nhập. Từ đó đến nay, Nhật Dũng phải liên tục vào viện từ nửa tháng đến cả tháng trời.

NTK Nhật Dũng bị vi khuẩn xâm nhập sau chuyến đi từ thiện - Ảnh: Internet

Ngày 17/5 vừa qua, NTK Nhật Dũng lên cơn nguy kịch, phải đi cấp cứu nhưng bác sĩ nói đã quá muộn và trả về. Người thân đã đưa anh về nhà riêng ở Quảng Bình để gần gũi gia đình trong những ngày cuối đời. Suốt thời gian này, bố mẹ, chị gái và các con của anh luôn cận kề. Nhiều bạn bè của NTK từ phương xa cũng muốn được có mặt để tiếp thêm cho anh động lực.

NTK thường xuyên có những chuyến từ thiện cùng bạn bè đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Đến sáng nay, 19/5, NTK Nhật Dũng đã rơi vào tình trạng hôn mê. Có lúc tỉnh lại nhưng sau đó lại kiệt sức và mất dần nhận thức, rồi lại lịm đi.

Nhật Dũng là NTK tài năng với nhiều bộ sưu tập giá trị - Ảnh: Internet

NTK Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với áo dài và thuộc số ít các NTK tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như Vàng son đất Việt và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn, nổi bật phải kể đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Canaval Quảng Bình, Fesstival Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Thời trang Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc.

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