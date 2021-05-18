Sau khi lên tiếng về những phát ngôn của bà Phương Hằng liên quan đến giới văn nghệ sĩ, diễn viên Huỳnh Kiến An bị cộng đồng mạng cho rằng đang bệnh vực Hoài Linh. Ngay sau đó, nam diễn viên đã tiếp tục bày tỏ suy nghĩ về vấn đề này.

Giữa những ồn ào xoay quanh bà Phương Hằng và một số nghệ sĩ Việt, “trùm giang hồ” Huỳnh Kiến An đã chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân. Tuy nhiên, bài đăng của anh nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi có nhiều cư dân mạng cho rằng nam diễn viên đang bênh vực Hoài Linh.

Bài đăng hôm 12/5 của nam diễn viên vướng nhiều tranh cãi từ 1 bộ phận cư dân mạng được cho là fan của nữ đại gia Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Trước những tranh cãi của dư luận, nam diễn viên đã nhanh chóng có thêm 1 bài đăng để bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Nam diễn viên chia sẻ:

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bộc bạch: “Tôi xin trả lời và đây là lần cuối cùng tôi nói về việc này. Tôi chẳng có quan hệ gì với Hoài Linh. Chưa bao giờ gặp. Tôi không tin dị đoan nên không tin vụ thần y có thể trị bá bệnh. Nếu hai người này có tội như bà Hằng tố cáo trên mạng xã hội gần 3 tháng qua, tôi tin chính quyền cũng đã biết. Vậy tại sao không làm đơn mà lại yêu cầu nghệ sĩ phải lên tiếng. Đất nước này có luật pháp mà. Tôi cũng chưa bao giờ nói Hoài Linh vô tội. Tôi phản ứng vì bà Hằng có lời nói xúc phạm nặng nề tới cả giới nghệ sĩ TP.HCM".

Ở bên dưới bình luận, tranh cãi nảy lửa tiếp tục nổ ra khi một bên một mực bảo vệ bà Phương Hằng, một bên còn lại bênh vực giới nghệ sĩ và đồng tình với quan điểm của Huỳnh Kiến An.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra giữa những người ủng hộ việc làm của bà Phương Hằng và một bên ủng hộ nghệ sĩ Việt - Ảnh chụp màn hình

Dù bài viết của mình vẫn thu về nhiều hiệu ứng trái chiều nhưng lần này, "ông trùm giang hồ" không đả động cũng như không bình luận thêm bất cứ điều gì để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Bài viết của ông chỉ nêu rõ quan điểm của cá nhân và không mang ý nghĩa chỉ trích hay đứng về một đối tượng nào cụ thể.

Hiện tại những ồn ào liên quan đến bà chủ Đại Nam và giới nghệ sĩ Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lại có thêm những cái tên như Vy Oanh, gymer Duy Nguyễn... tham gia vào cuộc "khẩu chiến" như phim truyền hình dài tập này.

Bị chỉ trích vì 'hỗn hào', con trai nuôi Hoài Linh bức xúc tung bằng chứng, tuyên bố 'đã trình báo công an đầy đủ' Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Gia Bảo đã đăng bài đính chính thông tin về thái độ "hỗn láo" với bà Phương Hằng. Con trai nuôi của Hoài Linh cho biết, bản thân không hề biết đến những ồn ào gần đây và cũng không có thời gian để tham gia vào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-huynh-kien-an-phan-tran-toi-chua-bao-gio-noi-hoai-linh-vo-toi-405494.html