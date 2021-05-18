Nữ MC Kỳ Duyên đã có một bài đăng trên trang các nhân bày tỏ quan điểm về việc "khán giả nuôi nghệ sĩ". Tuy nhiên, dòng trạng thái của cô lại vấp phải nhiều tranh cãi khi cư dân mạng cho rằng khán giả chưa nói câu nào thì nghệ sĩ đã tự động lên tiếng.
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Lùm xùm giữa bà Phương Hằng và dàn sao Việt ngày càng gây tranh cãi bởi những phát ngôn của cả 2 bên. Gần đây, đạo diễn Quốc Bảo gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái bàn về việc "khán giả nuôi nghệ sĩ". Theo đó, ông phủ nhận phát ngôn "công chúng là người nuôi nghệ sĩ" của đại gia Phương Hằng và khẳng định "khán giả không nuôi nghệ sĩ". Phát ngôn của nam đạo diễn đã thu về nhiều ý kiến trái chiều trong 1 bộ phận người nổi tiếng, nhiều người không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh, nhưng cũng có một số sao Việt ủng hộ với quan điểm này như nhạc sĩ Nguyễn Quang, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Mới đây, MC Kỳ Duyên đã dựa trên bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Quang để nói về vấn đề này. Cụ thể, cô cho rằng, chữ "nuôi" có nghĩa là một bên cho và một bên nhận, dưới hình thức một chiều. Theo Kỳ Duyên thì chỉ khi nghệ sĩ không làm gì mà "ngậm miệng ăn tiền" thì đó mới gọi là nuôi.
Còn hiện tại quan hệ đôi bên là sự trao đổi, khán giả bỏ tiền mua giải trí, nghệ sĩ dùng tài năng mang niềm vui cho khán giả, chứ không ai nuôi không ai cả.
Quan điểm của Kỳ Duyên đã gây tranh cãi lớn. Bên cạnh nhóm khán giả đồng tình, cũng có nhóm khán giả lên án nữ MC, bình luận trực tiếp dưới bài đăng của cô bằng những lời lẽ khá gay gắt.
Tuy nhiên, số người vào bình luận phản đối, thậm chí là chỉ trích Kỳ Duyên cũng khá đông. Họ cho rằng nữ MC nên im lặng vì từ lúc tranh cãi nổ ra, khán giả không hề lên tiếng mà chỉ có nghệ sĩ tự phát ngôn.
Trước nhiều tranh cãi và chỉ trích của cư dân mạng, đến sáng nay, MC hải ngoại đã có một bài đăng mới trên trang cá nhân để nói tiếp về vấn đề này. Cô cho rằng bản thân vẫn là "Mỹ con" nên ít nhiều không hiểu được nghĩa bóng, nghĩa đen của từ "nuôi". Đến cuối cùng cô vẫn khẳng định: "Thôi thì chúng ta nuôi qua nuôi lại dựa nhau mà sống nhé". Đáp lại những ý kiến từ khán giả, cô cũng cho rằng: "Nếu mỗi khi mua một tấm vé coi show là “nuôi” nghệ sĩ thì có phải là bất kỳ khi ta mua một món hàng gì là ta đang “nuôi” công ty sản xuất món hàng đó và như vậy là gián tiếp “nuôi” tất cả công nhân viên của công ty đó? Wow, như vậy thì nghệ sĩ cũng “nuôi” rất nhiều người nha, vì ai chả biết nghệ sĩ là trùm shopping".
Trước Kỳ Duyên, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã vướng vào lùm xùm tranh cãi xoay quanh việc này, mỗi người một ý khiến MXH được dịp tranh cãi "nảy lửa". Tuy nhiên, khán giả cho rằng các nghệ sĩ Việt không nên lên tiếng mà hãy tập trung cống hiến tài năng trên lĩnh vực nghệ thuật mà họ theo đuổi.