Nam Thư xin lỗi khán giả vì 'hoàn toàn sai' khi PR tiền ảo, dân mạng chỉ trích dữ dội trước động thái 'xin lỗi nhưng lỗi do quản lý'

Cách đây vài giờ, Nam Thư vừa có chia sẻ chính thức sau hơn 1 tuần xảy ra lùm xùm PR tiền ảo. Tuy nhiên bài đăng của nữ diễn viên lại nhận về vô số chỉ trích của cộng đồng mạng.

Gần đây, cụm từ "tiền ảo" hay "Bitcoin" được nhắc đến với tần suất ngày càng rộng rãi. Không chỉ giới đầu tư chuyên nghiệp mà người chơi nghiệp dư, giới nghệ sĩ cũng có không ít người tham gia đầu tư tiền điện tử. Đáng nói, một số nghệ sĩ còn đăng tải các bài viết có liên quan đến loại tiền này trên trang cá nhân, Fanpage với nhiều mục đích. Hôm 11/5, nhiều sao Việt nổi tiếng như Khả Như, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư,... cũng có bài đăng liên quan đến Bitcoin và vướng phải nhiều chỉ trích. Nhiều sao Việt cũng đăng tải bài PR cho tiền ảo - Ảnh chụp màn hình Như các nghệ sĩ khác, nữ diễn viên Nam Thư đã phải xóa ngay bài đăng vì bị CĐM ném đá quá dữ dội. Sau 1 tuần dính vào ồn ào trên, "kiều nữ làng hài" đã đăng tâm thư xin lỗi và giải thích về vụ việc.

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, bài viết đó chứa nội dung và thông tin sai, nhưng cô cũng giải thích mọi hoạt động trên fanpage của mình là do quản lý nắm giữ, do chưa hiểu rõ sự ảnh hưởng xấu của nội dung tiền ảo nên mới nhận lời quảng cáo. Cô cũng đã kiểm điểm quản lý vì hành động đăng thông tin chưa kiểm chứng này. Bài đăng khá dài của Nam Thư trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Cô chia sẻ: "Trực tiếp Nam Thư cũng phải phần nào chịu trách nhiệm trong sự việc trên, vì đã không kiểm soát được nội dung chia sẻ trên trang fanpage của mình. Vậy nên, thông qua bài viết này, Nam Thư muốn gửi đến mọi người lời xin lỗi, vì nếu bài đăng đó làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, là điều bản thân Thư và ê-kíp của mình không hề mong muốn".

Sau khi đăng tải bài viết, một số cư dân mạng đã hiểu và thông cảm cho Nam Thư, đồng thời cũng cho rằng dù nghệ sĩ chia sẻ nhưng công chúng cũng phải tự xem xét và tỉnh táo trước mọi việc. Một số người ủng hộ việc Nam Thư xin lỗi - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, số đông khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang cố gắng bao biện và đổ hết lỗi lên người quản lý. Vì họ cho rằng nếu không có sự cho phép của Nam Thư thì quản lý cũng không dám tự tiện đăng bài PR lên page. Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích và ném đá nữ diễn viên rất dữ dội. Thậm chí cô còn bị nhiều người mỉa mai: "Kèo thơm thì hưởng, còn lỗi thì đổ cho quản lý". Nữ diễn viên nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng thì cho rằng cô đang thoái thác trách nhiệm và không hề dám đứng lên nhận lỗi - Ảnh chụp màn hình Nam Thư nhận được nhiều sự yêu mến hơn của khán giả sau chương trình "Sao nhập ngũ" vì tính cách thẳng thắn, dũng cảm và ra dáng 1 người chị bao bọc các em. Tuy nhiên sau sự cố lần này, cô nàng đã mất điểm với khá nhiều với CĐM, có lẽ nữ diễn viên nên chú ý và cẩn thận hơn với phát ngôn và hành động của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thu-xin-loi-khan-gia-vi-hoan-toan-sai-khi-pr-tien-ao-dan-mang-chi-trich-du-doi-truoc-dong-thai-xin-loi-nhung-loi-do-quan-ly-405843.html