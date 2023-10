Tuy nhiên, chính những phát ngôn có liên quan đến Hoài Linh và danh xưng "vợ" tự nhận của nữ ca sĩ đã nhận lại vô vàn gạch đá từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Hà My là "tiểu tam" chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của nam danh hài, bây giờ lại "dựa hơi" của Hoài Linh để thu hút sự chú ý của công chúng.

Vụ ồn ào giữa bà Phương Hằng và danh hài Hoài Linh ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả, khi ca sĩ Hà My bất ngờ xuất hiện tự nhận là "vợ chưa công khai" của danh hài. Không những thế cô còn nhiều lần có những phát ngôn gây hoang mang dư luận như: "Chị Phương Hằng đúng, nhưng anh Linh không sai", hay: "Sẽ có 1 ngày em và anh Linh đến gặp chị để nói rõ câu chuyện".

Mới đây, vì quá bức xúc trước những tin đồn thất thiệt, Hà My đã lên tiếng nói rõ. Cô khẳng định: "Tôi quen với anh Hoài Linh từ năm 1996. Ở trên mạng người ta toàn nói tào lao, tự nhiên bảo anh Linh ngoại tình với tôi khi đã có vợ, họ nói tầm bậy tầm bạ. Tôi không muốn thanh minh mấy chuyện vớ vẩn đó. Tôi chỉ muốn nói, tôi và anh Linh đã có mối tình đẹp và đó là tình cảm thật sự ngày xưa".

Đồng thời, Hà My cũng cho biết cô và Hoài Linh quen nhau và có tình cảm từ trước, nhưng sau đó phải chia xa vì một số lý do. Hiện cô vẫn giữ những hình ảnh trong quá khứ và đã tiết lộ trong đoạn clip hôm 22/5 để chứng minh cho mối quan hệ giữa cô và nam danh hài. Cô chia sẻ, trong một lần đi ủng hộ đồng nghiệp, Hà My gặp lại Hoài Linh. Khi đó nam danh hài là giám khảo chấm thi. Cả hai ôm nhau, trò chuyện về quá khứ, nữ ca sĩ hào hứng nói: "Tôi rất vui vì sau một thời gian xa cách, tôi và anh Linh đã có sự kết nối trở lại với nhau. Đó là cái duyên, cái nợ vợ chồng rõ ràng chứ không phải anh Linh cố tình sắp đặt để gặp lại tôi".