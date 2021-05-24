Hà My lên tiếng về thông tin 'Hoài Linh ngoại tình khi đã có vợ', phản bác tin đồn đồng bóng: 'Chồng tôi là trai thẳng'

Hậu trường 24/05/2021 11:48

Ca sĩ Hà My, người tự nhận là "vợ chưa công khai" của Hoài Linh đã lên tiếng phản pháo tin đồn làm "tiểu tam" chen chân vào cuộc sống của nam danh hài. Trong một clip Youtube, cô còn chia sẻ về tình hình hiện tại của "chồng" mình.

Vụ ồn ào giữa bà Phương Hằng và danh hài Hoài Linh ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả, khi ca sĩ Hà My bất ngờ xuất hiện tự nhận là "vợ chưa công khai" của danh hài. Không những thế cô còn nhiều lần có những phát ngôn gây hoang mang dư luận như: "Chị Phương Hằng đúng, nhưng anh Linh không sai", hay: "Sẽ có 1 ngày em và anh Linh đến gặp chị để nói rõ câu chuyện". 

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Nữ ca sĩ nhận có mối quan hệ tình cảm thắm thiết với Hoài Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chính những phát ngôn có liên quan đến Hoài Linh và danh xưng "vợ" tự nhận của nữ ca sĩ đã nhận lại vô vàn gạch đá từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Hà My là "tiểu tam" chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của nam danh hài, bây giờ lại "dựa hơi" của Hoài Linh để thu hút sự chú ý của công chúng.

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Nữ ca sĩ bị tố dựa hơi Hoài Linh để khán giả chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây, vì quá bức xúc trước những tin đồn thất thiệt, Hà My đã lên tiếng nói rõ. Cô khẳng định: "Tôi quen với anh Hoài Linh từ năm 1996. Ở trên mạng người ta toàn nói tào lao, tự nhiên bảo anh Linh ngoại tình với tôi khi đã có vợ, họ nói tầm bậy tầm bạ. Tôi không muốn thanh minh mấy chuyện vớ vẩn đó. Tôi chỉ muốn nói, tôi và anh Linh đã có mối tình đẹp và đó là tình cảm thật sự ngày xưa".

Đồng thời, Hà My cũng cho biết cô và Hoài Linh quen nhau và có tình cảm từ trước, nhưng sau đó phải chia xa vì một số lý do. Hiện cô vẫn giữ những hình ảnh trong quá khứ và đã tiết lộ trong đoạn clip hôm 22/5 để chứng minh cho mối quan hệ giữa cô và nam danh hài. Cô chia sẻ, trong một lần đi ủng hộ đồng nghiệp, Hà My gặp lại Hoài Linh. Khi đó nam danh hài là giám khảo chấm thi. Cả hai ôm nhau, trò chuyện về quá khứ, nữ ca sĩ hào hứng nói: "Tôi rất vui vì sau một thời gian xa cách, tôi và anh Linh đã có sự kết nối trở lại với nhau. Đó là cái duyên, cái nợ vợ chồng rõ ràng chứ không phải anh Linh cố tình sắp đặt để gặp lại tôi".

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Hà My vẫn còn giữ những hình ảnh thân thiết của cả hai để minh chứng cho 'tình yêu' giữa cô và Hoài Linh - Ảnh: FB

Sau khi tâm sự "đoạn tình cảm" dở dang của mình, nữ ca sĩ hé lộ về tình hình hiện tại của nam danh hài giữa ồn ào liên quan đến bà Phương Hằng. Cô cho biết, cô chứng kiến những lùm xùm của "chồng" nên vô cùng xót xa khi thấy Hoài Linh ngày càng gầy. Hà My nghẹn ngào: "Tôi nhìn tội nghiệp, xót xa lắm". Liên quan đến phát ngôn của bà Phương Hằng cho rằng Hoài Linh "bóng", chỉ thích trai trẻ, nữ ca sĩ cũng phản bác ngay, cô khẳng định: "Chồng tôi là trai thẳng". 

Hiện tại bên phía nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến người "vợ hờ" này, nên cư dân mạng vẫn chưa thể xác định tính chính xác trong lời nói và hành động của Hà My.

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Từ khóa:   Hoài Linh bà Phương Hằng ca sĩ Hà My

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