Chiều tối hôm qua ngày 12/5, trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đăng bài tuyên bố rất "hùng hồn" với ý muốn khởi kiện: "Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra toà vì tội vu khống doanh nghiệp!".

Nữ đại gia tuyên bố sẽ khởi kiện Hồng Vân và Hoa Hạ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, nguồn cơn dẫn đến sự việc này đến từ phần bình luận giữa diễn viên Gạo nếp gạo tẻ và đạo diễn Hoa Hạ được cho là đang "mỉa mai" vợ Dũng "lò vôi" với những câu như: "Coi mà ngứa mắt quá chị ạ. Sổ đỏ cả cân đó chị" hay "Làm ăn lương thiện thì làm sao mà hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cân cả cân, hề quá". Trước khi tuyên bố khởi kiện, bà Phương Hằng đã có một màn chỉ trích Hồng Vân và Hoa Hạ với những lời lẽ hết sức gay gắt trong livestream tối ngày 11/5.