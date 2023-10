Nữ đại gia Đại Nam chỉ trích Hồng Vân và Hoa Hạ trong livestream - Ảnh chụp màn hình

Sau khi bà Phương Hằng đăng bài dọa khởi kiện, điều khiến cư dân mạng tò mò nhất chính là phải ứng từ phía nữ diễn viên và đạo diễn. Điều bất ngờ là cả hai không hề mảy may quan tâm hay có bất kỳ động thái nào. Trên trang cá nhân, Hồng Vân vẫn chia sẻ các bài viết liên quan đến Covid-19. Thậm chí, thời điểm sau khi bị bà Hằng livestream chỉ trích, ở trang fanpage của nữ nghệ sĩ còn đăng tải bài viết với nội dung: "Tháng mới bình an, may mắn nha mọi người".

Fanpage của nữ nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên chỉ chia sẻ bài viết thể hiện thái độ vui mừng trước những tình hình khả quan hơn của dịch Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Thái độ bình thản, im lặng của Hồng Vân được nhiều người liên tưởng đến danh hài Hoài Linh. Vì nam danh hài cũng lựa chọn cách không lên tiếng dù bà Phương Hằng liên tục "réo" tên trong livestream. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục hồi hộp đón chờ những động thái tiếp theo từ cả 2 bên liên quan đến vụ lùm xùm, kiện tụng này.