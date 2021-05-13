Màn xử lý 'cao tay' của Hồng Vân khi bị bà Phương Hằng dọa kiện vì vu khống doanh nghiệp

Hậu trường 13/05/2021 11:44

Tối qua, cộng đồng mạng xôn xao vì tin tức bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố kiện Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ với lý do "vu khống doanh nghiệp". Ai cũng tò mò chờ đợi Hồng Vân sẽ có động thái như thế nào trước vụ việc này.

Chiều tối hôm qua ngày 12/5, trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đăng bài tuyên bố rất "hùng hồn" với ý muốn khởi kiện: "Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra toà vì tội vu khống doanh nghiệp!". 

ba Phuong Hang 1
Nữ đại gia tuyên bố sẽ khởi kiện Hồng Vân và Hoa Hạ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, nguồn cơn dẫn đến sự việc này đến từ phần bình luận giữa diễn viên Gạo nếp gạo tẻ và đạo diễn Hoa Hạ được cho là đang "mỉa mai" vợ Dũng "lò vôi" với những câu như: "Coi mà ngứa mắt quá chị ạ. Sổ đỏ cả cân đó chị" hay "Làm ăn lương thiện thì làm sao mà hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cân cả cân, hề quá". Trước khi tuyên bố khởi kiện, bà Phương Hằng đã có một màn chỉ trích Hồng Vân và Hoa Hạ với những lời lẽ hết sức gay gắt trong livestream tối ngày 11/5.

ba Phuong Hang 2
Nữ đại gia Đại Nam chỉ trích Hồng Vân và Hoa Hạ trong livestream - Ảnh chụp màn hình

Sau khi bà Phương Hằng đăng bài dọa khởi kiện, điều khiến cư dân mạng tò mò nhất chính là phải ứng từ phía nữ diễn viên và đạo diễn. Điều bất ngờ là cả hai không hề mảy may quan tâm hay có bất kỳ động thái nào. Trên trang cá nhân, Hồng Vân vẫn chia sẻ các bài viết liên quan đến Covid-19. Thậm chí, thời điểm sau khi bị bà Hằng livestream chỉ trích, ở trang fanpage của nữ nghệ sĩ còn đăng tải bài viết với nội dung: "Tháng mới bình an, may mắn nha mọi người".

ba Phuong Hang 3
Fanpage của nữ nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình
ba Phuong Hang 4
Nữ diễn viên chỉ chia sẻ bài viết thể hiện thái độ vui mừng trước những tình hình khả quan hơn của dịch Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Thái độ bình thản, im lặng của Hồng Vân được nhiều người liên tưởng đến danh hài Hoài Linh. Vì nam danh hài cũng lựa chọn cách không lên tiếng dù bà Phương Hằng liên tục "réo" tên trong livestream. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục hồi hộp đón chờ những động thái tiếp theo từ cả 2 bên liên quan đến vụ lùm xùm, kiện tụng này.

Kim Tử Long livestream 'nhắc khéo' vụ 'khẩu chiến' của bà Phương Hằng: 'Một lời nói không có gì khó khăn vì đó là sự thật', dân mạng réo tên Hoài Linh

Kim Tử Long livestream 'nhắc khéo' vụ 'khẩu chiến' của bà Phương Hằng: 'Một lời nói không có gì khó khăn vì đó là sự thật', dân mạng réo tên Hoài Linh

NSƯT Kim Tử Long đã có những chia sẻ mới nhất liên quan đến ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên. Cư dân mạng nghe xong thì ủng hộ tuyệt đối và không ngừng nhắc tên Hoài Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Vân Đạo diễn Hoa Hạ Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36