Tối qua, cộng đồng mạng xôn xao vì tin tức bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố kiện Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ với lý do "vu khống doanh nghiệp". Ai cũng tò mò chờ đợi Hồng Vân sẽ có động thái như thế nào trước vụ việc này.
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Chiều tối hôm qua ngày 12/5, trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đăng bài tuyên bố rất "hùng hồn" với ý muốn khởi kiện: "Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra toà vì tội vu khống doanh nghiệp!".
Được biết, nguồn cơn dẫn đến sự việc này đến từ phần bình luận giữa diễn viên Gạo nếp gạo tẻ và đạo diễn Hoa Hạ được cho là đang "mỉa mai" vợ Dũng "lò vôi" với những câu như: "Coi mà ngứa mắt quá chị ạ. Sổ đỏ cả cân đó chị" hay "Làm ăn lương thiện thì làm sao mà hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cân cả cân, hề quá". Trước khi tuyên bố khởi kiện, bà Phương Hằng đã có một màn chỉ trích Hồng Vân và Hoa Hạ với những lời lẽ hết sức gay gắt trong livestream tối ngày 11/5.
Sau khi bà Phương Hằng đăng bài dọa khởi kiện, điều khiến cư dân mạng tò mò nhất chính là phải ứng từ phía nữ diễn viên và đạo diễn. Điều bất ngờ là cả hai không hề mảy may quan tâm hay có bất kỳ động thái nào. Trên trang cá nhân, Hồng Vân vẫn chia sẻ các bài viết liên quan đến Covid-19. Thậm chí, thời điểm sau khi bị bà Hằng livestream chỉ trích, ở trang fanpage của nữ nghệ sĩ còn đăng tải bài viết với nội dung: "Tháng mới bình an, may mắn nha mọi người".
Thái độ bình thản, im lặng của Hồng Vân được nhiều người liên tưởng đến danh hài Hoài Linh. Vì nam danh hài cũng lựa chọn cách không lên tiếng dù bà Phương Hằng liên tục "réo" tên trong livestream. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục hồi hộp đón chờ những động thái tiếp theo từ cả 2 bên liên quan đến vụ lùm xùm, kiện tụng này.