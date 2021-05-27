Giữa lúc Vbiz đảo điên vụ 'từ thiện', Lê Công Vinh: 'Mở mạng toàn chửi bới, hủy hoại nhau... Dạo này mọi người bị làm sao ấy nhỉ?'

Hậu trường 27/05/2021 15:41

Giữa lúc showbiz Việt đang bị "điên đảo" bởi nhiều scandal liên quan tới tiền từ thiện, mới đây, chồng của Thủy Tiên - Lê Công Vinh đã có những chia sẻ mới nhất về một "xã hội" đang bị nhiễu loạn.

Showbiz Việt đang trải qua chuỗi ngày điên đảo vì quá nhiều scandal đang diễn ra, mà gây chú ý nhất phải để đến việc người anh gạo cội trong làng diễn viên hài - nghệ sĩ Hoài Linh. Sau khi bị bà Phương Hằng - chủ công ty Đại Nam réo gọi liên tiếp vì có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, nam danh hài lại vướng phải lùm xùm về chuyện chậm trễ tiền từ thiện khiến người hâm mộ quay lưng, công kích liên tục. 

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Danh hài Hoài Linh vướng phải lùm xùm khi chậm trễ tiền từ thiện
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Trấn Thành cũng lên tiếng xin lỗi công chúng vì chậm trễ thông tin từ thiện

Cũng mới dây, danh hài Trấn Thành cũng bị "soi" ra chi tiết "quên" chuyển tiền 4,3 tỷ đồng từ thiện cho Thủy Tiên nên đã nhanh chóng đính chính thông tin và xin lỗi khán giả, xin lỗi Thủy Tiên về sự chậm trễ thông tin. Dù Thủy Tiên chính thức lên tiếng mong muốn người dân an tâm rằng: "Nghệ sỹ tụi mình sống bằng tình yêu thương công chúng, có thể có chút sai sót trong cách làm 1 chút chứ không ai đi ăn chặn số tiền từ thiện như vậy đâu", thế nhưng, nhiều khán giả vẫn có ý kiến trái chiều về sự việc khi đang có cái nhìn không mấy thiện cảm về từ khóa "nghệ sĩ làm từ thiện". 

Nhận thấy sự leo thang của suy nghĩ tiêu cực, do "mỗi khi mở mạng lên lướt xem toàn chửi bới, nói xấu, nghi ngờ nhau", Lê Công Vinh - chồng của ca sĩ Thủy Tiên cũng có những chia sẻ của mình. 

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Bài chia sẻ mới đây của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh 
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Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được công chúng yêu mến khi thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, anh cho biết, nhiều năm trước, anh cũng từng là người "đã nghĩ một vài người không tốt". Thế nhưng, chính giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" đã khuyên nhủ anh chồng: 

“Anh đừng bao giờ nghĩ xấu về người ta hoặc nói xấu sau lưng người ta, cho dù anh không thích người ta đến đâu anh cũng không có quyền phán xét họ, vùi dập họ, vì anh không phải là họ, không phải trong cuộc để hiểu được tại sao họ lại cư xử như vậy. Nhiều chuyện tận mắt chứng kiến mà nội tình còn chưa chắc là sự thật, huống gì chỉ là tin đồn mà mình đi ghét, mình nói xấu về người ta đúng không? Mình không có quyền làm điều đó.

Nếu có nhiều chuyện thì mình chỉ nghe cho biết thôi... Đừng bao giờ suy nghĩ xấu bất kỳ ai, vì khi mình nghĩ họ xấu tức là bên trong con người mình đang xấu chứ chưa chắc họ đã xấu thật đâu”.

Anh cho biết, chính điều đó đã khiến mình sống khác đi, không quan tâm chuyện thiên hạ, và đầu óc thanh thản, ăn ngon, ngủ ngon hơn. Thế nhưng hôm nay, khi sống giữa bão thị phi trong showbiz, anh lại cảm thấy xã hội "toàn thông tin độc". Anh nhận định: "Người ta cứ trông cho ai có phốt mà dìm nhau, làm tổn thương nhau". 

Cuối bài viết, qua câu chuyện của mình, cựu tiền vệ nhắn nhủ đến công chúng nên có lối suy nghĩ khác đi, bởi "Cuộc đời 1 con người trôi qua nhanh lắm mọi người ạ, sống nay chết mai, sống được mấy tí đâu? Sao mình không để thời gian chia sẻ, thông cảm, yêu thương nhau mà chỉ biết tấn công vùi dập nhau nhỉ?". 

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều công chúng tỏ ý bằng lòng với nhận định của Công Vinh, cho rằng xã hội nên nhìn nhận mọi việc 2 mặt và tích cực hơn. 

Giữa lúc Vbiz đảo điên vụ 'từ thiện', Lê Công Vinh: 'Mở mạng toàn chửi bới, hủy hoại nhau... Dạo này mọi người bị làm sao ấy nhỉ?' - Ảnh 5
Lê Công Vinh có chia sẻ 'thấm đãm tình người' liên quan đến scadal của Vbiz hiện nay 

Nguyên văn bài chia sẻ của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh:

Dạo này mọi người bị làm sao ấy nhỉ? Không thể hiểu nổi, mỗi khi mở mạng lên lướt xem toàn chửi bới, nói xấu, nghi ngờ nhau.. tiêu cực kinh khủng.

Nhiều năm về trước tôi từng nghĩ 1 vài người không tốt, lúc mới yêu Tiên có nói tôi 1 câu mà tôi nhớ mãi:

-“Anh đừng bao giờ nghĩ xấu về người ta hoặc nói xấu sau lưng người ta, cho dù anh không thích người ta đến đâu anh cũng không có quyền phán xét họ, vùi dập họ, vì anh không phải là họ, không phải trong cuộc để hiểu được tại sao họ lại cư xử như vậy. Nhiều chuyện tận mắt chứng kiến mà nội tình còn chưa chắc là sự thật, huống gì chỉ là tin đồn mà mình đi ghét, mình nói xấu về người ta đúng không? Mình không có quyền làm điều đó.

Nếu có nhiều chuyện thì mình chỉ nghe cho biết thôi... Đừng bao giờ suy nghĩ xấu bất kỳ ai, vì khi mình nghĩ họ xấu tức là bên trong con người mình đang xấu chứ chưa chắc họ đã xấu thật đâu”.

Tự dưng nghe xong mình thấy thay đổi suy nghĩ của mình lại nhiều, mạng ít chơi, ít quan tâm việc gì nữa... kệ... nên đầu óc thanh thản, ăn ngon, ngủ ngon...

Nhưng tự dưng mấy hôm nay cứ mở mạng ra là đọc toàn thông tin tiêu cực giờ người ta nghi ngờ nhau, chửi bới nhau, hủy hoại nhau... lượng người tham chiến cực lớn, toàn thông tin độc, tiêu cực và kinh khủng thật sự. Người ta cứ trông cho ai có phốt mà dìm nhau, làm tổn thương nhau.

Tự dưng mình xem xong thấy buồn kinh khủng, tâm trạng bị "down" luôn .. buồn vì thấy quá thương những người bị chửi bới ném đá, thương cả những người đi chửi vì đang mang tâm lý rất tiêu cực đau khổ không kém.

Cuộc đời 1 con người trôi qua nhanh lắm mọi người ạ, sống nay chết mai, sống được mấy tí đâu? Sao mình không để thời gian chia sẻ, thông cảm, yêu thương nhau mà chỉ biết tấn công vùi dập nhau nhỉ?

Buồn kinh khủng.

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Từ khóa:   Thủy Tiên từ thiện Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên - Công Vinh

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