Nóng: Giữa đêm, Trấn Thành xin lỗi về 4,3 tỷ đồng tiền từ thiện 'không cánh mà bay' khỏi tài khoản Thủy Tiên

Giữa lúc cả showbiz Việt đang "râm ran" về chuyện từ thiện, chiều nay, mạng xã hội tiếp tục xôn xao việc Trấn Thành chưa chịu chuyển khoản hơn 4 tỷ từ thiện "đã hứa" cho nữ ca sĩ Thủy Tiên. Ngay lập tức vào tối nay, nam danh hài đã lên tiếng về việc này.
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Câu chuyện bắt đầu việc người hâm mộ nhận ra ca sĩ Thủy Tiên khi cảm ơn nhiều người đã cùng cô quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung nhưng không nhắc đến Trấn Thành. Dù trước đó, theo thông tin dân mạng được biết trong khoản tiền kêu gọi được 8,3 tỷ đồng trong 3 ngày, Trấn Thành đã gởi 3 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ bà con do MC Đại Nghĩa khởi xướng, 1 tỷ đồng đến Hồ Ngọc Hà. Số còn lại, 4,3 tỷ đồng, anh sẽ gởi thẳng vào tài khoản kêu gọi hỗ trợ bà con do Thủy Tiên khởi xướng.
Đêm muộn ngày 26/5, Trấn Thành đã nhanh chóng lên tiếng về vụ việc đang khiến dư luận hoang mang. Theo đó, anh "giải trình" về số tiền "không cánh mà bay" là do trong quá trình làm việc, vào thời điểm đó, Trấn Thành có nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc nhưng do Thuỷ Tiên đang bận việc cứu trợ tại miền Trung nên nam danh hài không nhận được hồi âm. Do tình hình cấp bách, Trấn Thành đã chuyển số tiền còn lại cho mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương. Lúc đó, bà cũng đang đang trực tiếp đi cứu trợ tại miền Trung. Theo Trấn Thành: "Tôi quyết định chuyển hết phần còn lại cho cô giải quyết luôn cho kịp thời vì cứu người như cứu hoả".
Theo tổng kết từ Trấn Thành, anh đã chuyển cho MC Đại Nghĩa 3 tỷ đồng, bà Ngọc Hương 6,453 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền đã chuyển đi là 9,453 tỷ đồng, theo anh "nhiều hơn con số 8,7 tỷ đã công bố trước đó. Ngày mai sẽ có đầy đủ chứng từ đăng lên cho quý vị xem ạ".
Ngoài ra, Trấn Thành cũng không quên gửi lời xin lỗi công chúng vì sự chậm trễ thông tin, để gây ra những hiểu lầm không đáng có. Anh viết: "Lúc đó cứu người như cứu hoả. Tôi chỉ mong sao số tiền này đưa đúng nhà hảo tâm có thể trao tận tay bà con một cách nhanh nhất là tôi hạnh phúc lắm rồi. Có gì sơ sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc".
Bên cạnh nội dung, anh còn đính kèm hình ảnh và video chứng từ chuyển khoản. Dưới bài viết, nhiều sao Việt cũng như cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ danh hài.