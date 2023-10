Nóng: Giữa đêm, Trấn Thành xin lỗi về 4,3 tỷ đồng tiền từ thiện 'không cánh mà bay' khỏi tài khoản Thủy Tiên

Câu chuyện bắt đầu việc người hâm mộ nhận ra ca sĩ Thủy Tiên khi cảm ơn nhiều người đã cùng cô quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung nhưng không nhắc đến Trấn Thành. Dù trước đó, theo thông tin dân mạng được biết trong khoản tiền kêu gọi được 8,3 tỷ đồng trong 3 ngày, Trấn Thành đã gởi 3 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ bà con do MC Đại Nghĩa khởi xướng, 1 tỷ đồng đến Hồ Ngọc Hà. Số còn lại, 4,3 tỷ đồng, anh sẽ gởi thẳng vào tài khoản kêu gọi hỗ trợ bà con do Thủy Tiên khởi xướng.

Bài viết của nam MC trước đó chia sẻ về số tiền từ thiện 4,3 tỷ sẽ gửi cho ca sĩ Thủy Tiên

Đêm muộn ngày 26/5, Trấn Thành đã nhanh chóng lên tiếng về vụ việc đang khiến dư luận hoang mang. Theo đó, anh "giải trình" về số tiền "không cánh mà bay" là do trong quá trình làm việc, vào thời điểm đó, Trấn Thành có nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc nhưng do Thuỷ Tiên đang bận việc cứu trợ tại miền Trung nên nam danh hài không nhận được hồi âm. Do tình hình cấp bách, Trấn Thành đã chuyển số tiền còn lại cho mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương. Lúc đó, bà cũng đang đang trực tiếp đi cứu trợ tại miền Trung. Theo Trấn Thành: "Tôi quyết định chuyển hết phần còn lại cho cô giải quyết luôn cho kịp thời vì cứu người như cứu hoả".