Trấn Thành xuất hiện tiều tụy, râu ria xồm xoàm, tiết lộ tình hình sức khỏe ở thời điểm bị loại khỏi các chương trình lớn

Sao Việt 09/05/2021 21:10

Sau tin đồn bị cho "bay màu" khỏi các chương trình lớn, mới đây Trấn Thành bất ngờ livestream chia sẻ lý do khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Trong buổi livestream trên Facebook mới đây vào chiều ngày 9/5, Trấn Thành xuất hiện khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng bởi nhan sắc xuống cấp, râu ria xồm xoàm, gương mặt có phần tiều tụy.

Nam danh hài cũng bất ngờ chia sẻ với người hâm mộ lý do anh vắng mặt trong một số chương trình lớn. Khi được người hâm mộ hỏi về điều này, Trấn Thành cho biết hiện tại anh có khá nhiều việc khi chuẩn bị bấm máy cho bộ phim thứ 2 mà anh sẽ làm diễn viên và đạo diễn.

Về Running Man Việt mùa 2, anh thú nhận đây là kế hoạch của nhà sản xuất, anh phải tôn trọng họ và tiết lộ một phần do sức khỏe. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ gặp lại khán giả trong show Rap Việt.

 

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Hình ảnh Trấn Thành tiều tụy trên sóng livestream - Ảnh: Cắt từ FBNV

 

Nam diễn viên Bố Già cũng than thở "Em giờ già rồi!", anh chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe của mình ở thời điểm hiện tại: "Tình trạng sức khỏe của em bác sĩ báo động rồi... Sức khỏe em nó bị lao lực rồi".

Đạo diễn Bố Già chia sẻ thêm: "Em đứng lâu bị giãn tĩnh mạch...Thời còn trẻ ỷ mình có sức khỏe nên ỷ vô". Theo lời của Trấn Thành, trước đó anh có thể quay show về rất khuya nhưng hiện tại ở tuổi 30, sức khỏe của anh đã xuống rõ rệt và buộc phải chọn lọc những show mà nam diễn viên muốn tham gia.

Trấn Thành nói: "Giọng giờ không nói được, không nói được nữa. Làm gì cũng phải chọn lọc hết". Tiếp lời, Trấn Thành nói thêm: "Cứ leo lên hàng 3 đi rồi biết, nó xuống cấp hú hồn luôn". Bên cạnh đó, Trấn Thành còn tâm sự, nay ở nhà hát karaoke quý vị ơi "Đâu có làm gì nữa quý vị ơi".  

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 Trấn Thành trong Running Man Vietnam mùa 1 - Ảnh: Internet

 

Thời gian vừa qua, khi một số chương trình Trấn Thành từng đóng vai trò chủ chốt bất ngờ thay thế vị trí của anh bằng người khác khiến không ít fan của Trấn Thành vô cùng hoang mang. Cụ thể, Trấn Thành từng chia sẻ sẽ tham gia show Running Man Vietnam mùa 2, tuy nhiên ở mùa này, phía nhà sản xuất vừa "chốt đơn" 9 thành viên và không có sự tham gia của Trấn Thành. Một show khác Trấn Thành từng gắn bó tới 6 mùa là chương trình Thách Thức Danh Dài cũng thay mới hoàn toàn ban giám khảo. Đồng nghĩa, Trấn Thành cũng "biến mất" khỏi chương trình anh gắn bó suốt 6 năm. 
 

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 Đội hình Running Man Vietnam mùa 2 - Ảnh: Internet

Giữa drama Trấn Thành bị nhiều nhà sản xuất "loại" khỏi hàng loạt chương trình lớn mà anh từng đảm nhận vai trò chủ chốt vẫn đang khiến nhiều người tiếc nuối xen lẫn tò mò. Nhiều tin đồn cho rằng lý do vì tiền cát-xê cao hay vì người này muốn bành trướng, thêm thắt người nhà nên mới bị thay thế. Tuy nhiên, những tin đồn trên chưa hề được kiểm chứng, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi!

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Từ khóa:   Trấn Thành Running Man Vietnam mùa 2 Thách thức danh hài mùa 7

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