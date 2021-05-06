Bảo Thy diện áo ‘tàng hình’ khoe vòng 1 căng tròn nhưng đáng chú ý là vòng 2 nhô lớn, CĐM nghi vấn mang thai con đầu lòng?

Sao Việt 06/05/2021 17:26

Mới đây, Bảo Thy đăng ảnh đi biển với "body bốc lửa" nhưng cộng đồng mạn chỉ chú ý tới vòng 2 lớn lùm lùm, dự là nhà đại gia Phan Lĩnh sắp đón thành viên mới?

Bảo Thy là một trong những nữ nghệ sĩ Việt rất biết chăm chút cho vóc dáng, bởi thế, trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà.

bao thy
 Bảo Thy khoe vòng 1 'bốc lửa' - Ảnh: FBNV

Trong chuyến du lịch gần đây nhất, lạ thay Bảo Thy lại không "bung xoã" khoe dáng bốc lửa như mọi khi mà thay vào đó là màn "thả rông" phô diễn đường cong và vòng 1 căng đầy qua lớp áo sơ mi trắng "tàng hình". Ở tuổi 33, nhan sắc phu nhân nhà hào môn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và lão hóa ngược.  

bao thy
'Công chúa bong bóng' ôm bụng khiến nhiều người đoán gia đình nhỏ sắp có thành viên mới - Ảnh: FBNV 
bao thy
 Vòng 2 của cô lớn thấy rõ - Ảnh: FBNV

Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tang, cộng đồng mạng lại chú ý tới vòng 2 của "Công chúa bong bóng", cô để lộ vòng 2 lớn lùm lùm thấy rõ. Thậm chí phu nhân đại gia Phan Lĩnh còn tạo dáng như đang ôm lấy bụng khiến dân tình rần rần dự đoán nữ ca sĩ đã có tin vui sau gần 2 năm kết hôn.

bao thy
 Các hình trong chuyến đi Bảo Thy đều mang trang phục thoải mái -Ảnh: FBNV

Không chỉ thế, dễ dàng phát hiện trong chuyến du lịch biển lần này, Bảo Thy toàn chụp ảnh và diện váy áo rộng để che dáng, khác hẳn với phong cách thường thấy của cô.

Hiện tại, người hâm mộ đang đợi thông báo tin vui của vợ chồng đại gia Phan Lĩnh về nghi vấn đã có con đầu lòng để còn mau chóng vào chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ.

Bảo Thy lần đầu tiết lộ lý do yêu chồng đại gia hơn 10 tuổi, 'chê' chồng không lãng mạn nhưng hết lời khen ngợi Phan Lĩnh vì điều này

Bảo Thy lần đầu tiết lộ lý do yêu chồng đại gia hơn 10 tuổi, 'chê' chồng không lãng mạn nhưng hết lời khen ngợi Phan Lĩnh vì điều này

Lần đầu tiên, Bảo Thy tiết lộ một số thông tin hiếm hoi về người chồng đại gia hơn cô 10 tuổi đến người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   phu nhân đại gia Phan Lĩnh Công chúa bong bóng đại gia Phan Lĩnh

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"