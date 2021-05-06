Bảo Thy diện áo ‘tàng hình’ khoe vòng 1 căng tròn nhưng đáng chú ý là vòng 2 nhô lớn, CĐM nghi vấn mang thai con đầu lòng?

Mới đây, Bảo Thy đăng ảnh đi biển với "body bốc lửa" nhưng cộng đồng mạn chỉ chú ý tới vòng 2 lớn lùm lùm, dự là nhà đại gia Phan Lĩnh sắp đón thành viên mới?

Bảo Thy là một trong những nữ nghệ sĩ Việt rất biết chăm chút cho vóc dáng, bởi thế, trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà.

Bảo Thy khoe vòng 1 'bốc lửa' - Ảnh: FBNV

Trong chuyến du lịch gần đây nhất, lạ thay Bảo Thy lại không "bung xoã" khoe dáng bốc lửa như mọi khi mà thay vào đó là màn "thả rông" phô diễn đường cong và vòng 1 căng đầy qua lớp áo sơ mi trắng "tàng hình". Ở tuổi 33, nhan sắc phu nhân nhà hào môn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và lão hóa ngược.

'Công chúa bong bóng' ôm bụng khiến nhiều người đoán gia đình nhỏ sắp có thành viên mới - Ảnh: FBNV

Vòng 2 của cô lớn thấy rõ - Ảnh: FBNV

Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tang, cộng đồng mạng lại chú ý tới vòng 2 của "Công chúa bong bóng", cô để lộ vòng 2 lớn lùm lùm thấy rõ. Thậm chí phu nhân đại gia Phan Lĩnh còn tạo dáng như đang ôm lấy bụng khiến dân tình rần rần dự đoán nữ ca sĩ đã có tin vui sau gần 2 năm kết hôn.

Các hình trong chuyến đi Bảo Thy đều mang trang phục thoải mái -Ảnh: FBNV

Không chỉ thế, dễ dàng phát hiện trong chuyến du lịch biển lần này, Bảo Thy toàn chụp ảnh và diện váy áo rộng để che dáng, khác hẳn với phong cách thường thấy của cô.

Hiện tại, người hâm mộ đang đợi thông báo tin vui của vợ chồng đại gia Phan Lĩnh về nghi vấn đã có con đầu lòng để còn mau chóng vào chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-dien-ao-tang-hinh-khoe-vong-1-cang-tron-nhung-dang-chu-y-la-vong-2-nho-lon-cdm-nghi-van-mang-thai-con-dau-long-404292.html