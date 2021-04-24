Bảo Thy lần đầu tiết lộ lý do yêu chồng đại gia hơn 10 tuổi, 'chê' chồng không lãng mạn nhưng hết lời khen ngợi Phan Lĩnh vì điều này

Sao Việt 24/04/2021 16:04

Lần đầu tiên, Bảo Thy tiết lộ một số thông tin hiếm hoi về người chồng đại gia hơn cô 10 tuổi đến người hâm mộ.

Ở tuổi 31, Bảo Thy và chồng đại gia hơn cô 10 tuổi về chung nhà hồi tháng 11/2019. Ông xã cô là doanh nhân Phan Lĩnh, quê gốc Hà Tĩnh, vốn có mối quan hệ kinh doanh từ trước với gia đình nữ ca sĩ. Cuộc sống của giọng ca "Công chúa bong bóng" luôn khiến cư dân mạng tò mò bởi sau khi cưới, hầu như cô và ông xã rất kín tiếng trước truyền thông. 

Mới đây, trên mạng xã hội, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống hôn nhân gia đình. Trước tò mò của khán giả về lý do bị ông xã cưa đổ, Bảo Thy tiết lộ, hai người đến với nhau là do "duyên số". Cụ thể, cô cho biết: "Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thy cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất. Anh cực kì tôn trọng và luôn ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của Thy nhưng không đồng ý để Thy phải vất vả, càng không muốn Thy phải nặng nề áp lực với bất cứ một vấn đề gì liên quan đến công việc. Anh là người tốt, hài hước, bản lĩnh và rất yêu thương gia đình. Vì như vậy nên chị đổ và chị nghĩ một khi đã là duyên số thì tránh cũng không được".

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Bảo Thy chia sẻ lý do yêu chồng đại gia - Ảnh: IG

Ngoài ra, cũng trong lần tương tác với fan này, Bảo Thy bật mí lý do vợ chồng cô ít công khai trước công chúng: "Chị không muốn cuộc hôn nhân của mình mất đi sự riêng tư, chị cũng hiểu khán giả và fan rất quan tâm đến mái ấm nhỏ của chị. Thế nên lâu thật lâu vào những dịp đặc biệt chị cũng hé chút xíu để chia sẻ với mọi người chị đang rất hạnh phúc và bình yên bên anh mập của chị".

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Giọng ca 'Ngôi nhà hoa hồng' bật mí lý do ít xuất hiện cùng chồng - Ảnh: IG
 
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Cô cũng không quên chia sẻ dự định có em bé với người hâm mộ - Ảnh: IG
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Cô và chồng đại gia tổ chức lễ cưới hồi năm 2019 - Ảnh: Internet
 
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Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của Bảo Thy luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Chỉ với vài lời "hé lộ" về ông xã doanh nhân, cư dân mạng có thể thấy được Bảo Thy đang có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Hôn nhân viên mãn với chồng doanh nhân, Bảo Thy bất ngờ chia sẻ: 'Ai tốt với mình, mình tốt lại gấp bội. Ai không tốt với mình, mình chỉ từ bỏ chứ không căm ghét họ'

Hôn nhân viên mãn với chồng doanh nhân, Bảo Thy bất ngờ chia sẻ: 'Ai tốt với mình, mình tốt lại gấp bội. Ai không tốt với mình, mình chỉ từ bỏ chứ không căm ghét họ'

Nữ ca sĩ Bảo Thy khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên doanh nhân Phan Lĩnh. Mới đây, cô nàng đã có những chia sẻ về "quan điểm hạnh phúc" rất sâu sắc trên trang cá nhân.

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