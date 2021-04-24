Bảo Thy lần đầu tiết lộ lý do yêu chồng đại gia hơn 10 tuổi, 'chê' chồng không lãng mạn nhưng hết lời khen ngợi Phan Lĩnh vì điều này

Ở tuổi 31, Bảo Thy và chồng đại gia hơn cô 10 tuổi về chung nhà hồi tháng 11/2019. Ông xã cô là doanh nhân Phan Lĩnh, quê gốc Hà Tĩnh, vốn có mối quan hệ kinh doanh từ trước với gia đình nữ ca sĩ. Cuộc sống của giọng ca "Công chúa bong bóng" luôn khiến cư dân mạng tò mò bởi sau khi cưới, hầu như cô và ông xã rất kín tiếng trước truyền thông.

Mới đây, trên mạng xã hội, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống hôn nhân gia đình. Trước tò mò của khán giả về lý do bị ông xã cưa đổ, Bảo Thy tiết lộ, hai người đến với nhau là do "duyên số". Cụ thể, cô cho biết: "Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thy cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất. Anh cực kì tôn trọng và luôn ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của Thy nhưng không đồng ý để Thy phải vất vả, càng không muốn Thy phải nặng nề áp lực với bất cứ một vấn đề gì liên quan đến công việc. Anh là người tốt, hài hước, bản lĩnh và rất yêu thương gia đình. Vì như vậy nên chị đổ và chị nghĩ một khi đã là duyên số thì tránh cũng không được".