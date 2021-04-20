Hôn nhân viên mãn với chồng doanh nhân, Bảo Thy bất ngờ chia sẻ: 'Ai tốt với mình, mình tốt lại gấp bội. Ai không tốt với mình, mình chỉ từ bỏ chứ không căm ghét họ'

Hậu trường 20/04/2021 21:31

Nữ ca sĩ Bảo Thy khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên doanh nhân Phan Lĩnh. Mới đây, cô nàng đã có những chia sẻ về "quan điểm hạnh phúc" rất sâu sắc trên trang cá nhân.

Ca sĩ Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Ít khi chia sẻ thông tin về ông xã, cư dân mạng chỉ biết chồng đại gia của Bảo Thy là một doanh nhân thành đạt gốc Hà Tĩnh. 

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Bảo Thy từng không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc trong đám cưới - Ảnh: Internet

Cuộc sống hạnh phúc của nữ ca sĩ luôn được cô cập nhật trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây nhất, giọng ca "Công chúa bong bóng" đã chia sẻ quan điểm của riêng cô về "hạnh phúc".

Cụ thể, nữ ca sĩ quan niệm để được hạnh phúc rất đơn giản: "Sống ngay thẳng, không bao giờ ganh ghét hay mưu hại ai. Yêu thương, trân trọng gia đình. Không tham, không thích những điều không thuộc về mình. Luôn biết nghĩ về điều tích cực dù trong trường hợp xấu nhất. Có công việc và làm chủ kinh tế của chính mình".

Đặc biệt, cô nàng còn cho biết: "Ai tốt với mình, mình tốt lại gấp bội. Ai không tốt với mình, mình chỉ từ bỏ chứ không căm ghét họ. Được đi chơi, được ăn ngon. Luôn cố gắng xinh đẹp. Làm từ thiện từ tâm".

Bên dưới bài đăng, Bảo Thy còn không quên đăng kèm hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ với nụ cười hạnh phúc trên môi của mình như minh chứng cho quan điểm hạnh phúc vừa chia sẻ ở trên.

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Bài đăng của nữ ca sĩ Bảo Thy về quan điểm hạnh phúc được CĐM rần rần hưởng ứng - Ảnh chụp màn hình
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Giọng ca sinh năm 1988 còn cho rằng: "Những người từng trải qua thăng trầm thì cũng sẽ đúc kết được như Thy" - Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của cô nàng, đồng thời cũng đồng tình với quan điểm hạnh phúc của Bảo Thy. 

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Nhiều cư dân mạng yêu thích những chia sẻ của Bảo Thy - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái của Bảo Thy đã mang đến cho người hâm mộ cô nàng có cái nhìn tích cực và lạc quan hơn trong cuộc sống. 

Liệu đây có phải là "liều thuốc" tâm hồn giúp cho Bảo Thy luôn hạnh phúc, càng về sau nhan sắc cô nàng càng thăng hạng, có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến cho bao người ganh tị.

 

Sướng như Bảo Thy: Sau kết hôn tiếp tục làm 'công chúa', mải miết check in resort sang chảnh, nhan sắc thì xuất sắc thôi rồi

Sướng như Bảo Thy: Sau kết hôn tiếp tục làm 'công chúa', mải miết check in resort sang chảnh, nhan sắc thì xuất sắc thôi rồi

Sau kết hôn, người ta lo chồng lo con, còn “công chúa bong bóng” thì vẫn tiếp tục làm công chúa. Cộng đồng mạng: Sướng như Bảo Thy!

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Từ khóa:   Bảo Thy hậu trường showbiz Bảo Thy và chồng

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