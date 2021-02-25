Khoe dáng nuột với bikini, Bảo Thy khiến dân mạng phát hờn khi tiết lộ cân nặng sau Tết

Hậu trường 25/02/2021 18:11

Loạt khoảnh khắc diện bikini của nữ ca sĩ Bảo Thy trên trang cá nhân nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Sau Tết Nguyên đán, hội chị em không ngừng ca thán về việc cân nặng tăng không phanh. Thế nhưng, nữ ca sĩ Bảo Thy lại là một ngoại lệ.

Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Công chúa bong bóng” đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini khoe dáng thon gọn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn hào hứng cho biết bản thân ăn rất nhiều nhưng lại sụt cân sau Tết: “Tự dưng Tết rồi ăn cả thế giới mà lại gầy đi 2 cân thịt thích quá thích’.

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Body quyến rũ của nữ ca sĩ ở tuổi 33 - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, Bảo Thy khiến người hâm mộ “mất máu” bởi vóc dáng chuẩn đến từng centimet, đường cong tuyệt mỹ không một chút mỡ thừa.

Dưới bài đăng, một người bạn của nữ ca sĩ đã hỏi cô về bí quyết giảm cân. Ngay lập tức, Bảo Thy cho biết chính cô cũng không hiểu nổi tại sao bản thân ăn nhiều mà vẫn sụt cân: “Cũng không hiểu sao đợt này chị hên dữ vậy đó bé ơi chứ thường ăn vậy là nay tức tốc giảm cân rồi!”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
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Cuộc sống sang chảnh của Bảo Thy khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Từ sau khi kết hôn với chồng đại gia, Bảo Thy không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh, dành thời gian cho gia đình và đi du lịch khắp mọi nơi. Cuộc sống sang chảnh của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   ca sĩ Bảo Thy nhan sắc Bảo Thy sao Việt diện bikini

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