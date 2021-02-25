Hé lộ bên trong biệt thự 50 tỷ mới tậu của Mạc Văn Khoa, phòng bếp rộng đến 50m2

Những hình ảnh hiếm hoi về căn biệt thự bạc tỷ của vợ chồng nam diễn viên Mạc Văn Khoa nhận được chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, Huy Khánh đã có dịp ghé thăm nhà nam diễn viên Mạc Văn Khoa. Trên trang Youtube riêng, Huy Khánh đăng tải clip “house tour” nhà đàn em thân thiết và cho biết: “Vì đây là biệt thự 50 tỷ nên tôi sẽ đi một vòng tham quan cho mọi người xem. Tôi phải rất thân với Mạc Văn Khoa nên nó mới cho tôi tới và đồng ý cho quay luôn”. Huy Khánh đến thăm nhà Mạc Văn Khoa - Ảnh: Youtube Trong clip, Huy Khánh không giấu được sự trầm trồ trước cơ ngơi của Mạc Văn Khoa: “Theo tôi biết, căn nhà này có diện tích rộng khoảng 500m2, trị giá lên đến gần 50 tỷ. Sở dĩ giá căn nhà này đắt như vậy vì nó nằm ngay khu Đảo Kim Cương ở Quận 2, đất vàng”.

Đặc biệt, Huy Khánh tiết lộ phòng bếp nhà Mạc Văn Khoa rộng đến 50m2. Căn nhà có đến 6 cửa, giữa phòng khách tầng một là một sàn gỗ cao chỉ để ngồi tụ tập. Đằng sau nhà là một sân khác dùng để làm tiệc ẩm thực.

Nội thất bên trong nhà đa phần là gỗ - Ảnh: Youtube Nam diễn viên thốt lên: “Quá khủng khiếp luôn mọi người ạ, tôi chỉ vừa làm một cú quay dọc những ly rượu trên bàn này thôi mà cũng dài dằng dặc rồi. Tính sơ sơ cũng phải 40 người ngồi vào chỗ này, đủ để thấy sân trước nhà Mạc Văn Khoa rộng cỡ nào”. Phần sân rộng đến mức dãy bàn ăn dài dằng dặc - Ảnh: Youtube Có thể thấy, nội thất trong biệt thự nhà Mạc Văn Khoa chủ yếu là đồ gỗ. Trên mỗi tầng, Mạc Văn Khoa đều thiết kế một phòng khách và phòng để đồ riêng. Ngoài ra, phòng riêng của con gái được nam diễn viên trang trí toàn màu hồng. Phòng ngủ của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh: Youtube Dưới đoạn clip, khán giả không khỏi trầm trồ, xuýt xoa trước độ giàu có của Mạc Văn Khoa: “Nhà to đẹp quá”, “Nhà rộng thật”, “Anh Khoa khiêm tốn thật”, “Giàu quá Khoa ơi, chúc mừng”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-ben-trong-biet-thu-50-ty-moi-tau-cua-mac-van-khoa-phong-bep-rong-den-50m2-396993.html