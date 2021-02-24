Rò rỉ hình ảnh con thứ 2 của Trần Bảo Sơn hậu ly hôn Trương Ngọc Ánh

Hậu trường 24/02/2021 21:08

Những hình ảnh được cho là con thứ 2 của nam diễn viên Trần Bảo Sơn lan truyền trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt. Cả hai có chung một cô con gái Bảo Tiên vô cùng xinh xắn. Tuy nhiên sau 9 năm chung sống, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi.

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Cặp đôi Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng được rất nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB
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Trần Bảo Sơn và con gái Bảo Tiên - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và sẵn sàng xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của con gái. Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Ngọc Ánh liên tục vướng nhiều tin đồn tình cảm. Trong khi đó, Trần Bảo Sơn lại có cuộc sống khá kín tiếng. Cho đến hiện tại, nam diễn viên chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt khoảnh khắc Trần Bảo Sơn bế trên tay một bé gái cực đáng yêu. Nguồn tin này tiết lộ đây là con gái thứ 2 của nam diễn viên và người yêu mới. Được biết, cô bé có tên là Trần Bảo Khanh và chỉ khoảng vài tháng tuổi.

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Hình ảnh gây sốt của nam diễn viên - Ảnh: FB

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Con gái của Trần Bảo Sơn và người yêu mới? - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh rò rỉ, con gái Trần Bảo Sơn sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng và đôi môi chúm chím cực đáng yêu. Có thể nói, khán giả vô cùng bất ngờ khi Trần Bảo Sơn đã có con với người yêu mới.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi Trần Bảo Sơn lên tiếng về thông tin này.

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