Con trai bị gãy tay phải bó bột, bà xã Lý Hải tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của quý tử

Hậu trường 24/02/2021 15:04

Nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ không giấu được sự lo lắng khi hay tin bé Rio - con trai Lý Hải và Minh Hà bị gãy tay phải bó bột.

Mới đây, Minh Hà – bà xã Lý Hải bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh con trai Rio phải bó bột cánh tay lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Bó cái tay vậy rồi vẫn không bỏ chạy giỡn. Dân chơi sợ mưa rơi nhưng vẫn chơi, em đây sợ đau tay nhưng vẫn chạy như bay”.

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Con trai Lý Hải bị gãy tay phải băng bó – Ảnh: FB

Ngay lập tức, bài đăng của Minh Hà đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trước sự lo lắng của bạn bè và người hâm mộ, bà xã Lý Hải cho biết tình trạng sức khỏe của con trai đang dần cải thiện: “Cám ơn cả nhà đã hỏi thăm Rio rất nhiều. Rio bị gãy tay hôm mùng 2, cần bó bột 6 tuần. Vào bệnh viện gặp ngay bác sĩ bó bột 2 lần trước cho anh út Mio. Thật có duyên với bác quá lần nào cũng gặp bác giữa đêm khuya. Bác bó hay quá, bó xong hết đau mà cầm được cả viết nhưng hôm nay Rio đã vẽ được cả bằng tay trái luôn rồi các cô chú ơi”.

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Bà xã Lý Hải cho biết cậu bé đã quen dần với việc dùng tay trái - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời động viên đến con trai Lý Hải: “Thương Rio chưa. Mau khỏe nha con trai”, “Mau bình phục nhé con”, “Thương ghê! May mà nghỉ ở nhà, chứ đi học lại mệt nữa!”, “Sao Rio xui quá vậy? Có đau lắm không? Chúc Rio mau khỏi nha”, “Mong bé Rio mau bình phục. Thương lắm”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
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Gia đình hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: FB

Năm 2010, Lý Hải và Minh Hà kết hôn. Sau hơn 10 năm chung sống, cặp đôi có với nhau 4 người con lần lượt là Rio (10 tuổi), Cherry (8 tuổi), Sunny (6 tuổi) và Mio (5 tuổi). Hiện tại, cặp đôi vẫn mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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