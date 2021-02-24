Đi mua thuốc chữa bệnh, NS Giang Còi được nhân viên lì xì đầu năm, về mở ra mới ngỡ ngàng với số tiền bên trong

Hậu trường 24/02/2021 10:10

Câu chuyện đầy ắp tình người được NS Giang Còi chia sẻ trên trang cá nhân đang nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Thời gian qua, thông tin NS Giang Còi mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 đã khiến nhiều người lo lắng. Được biết, sau khi phát hiện bệnh tình, nam diễn viên từ chối điều trị hóa chất theo phác đồ của bác sĩ. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với gia đình, ông đã thay đổi quyết định.

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Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nhưng NS Giang Còi luôn giữ tinh thần lạc quan đáng nể phục - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Giang Còi xúc động kể lại câu chuyện về tình yêu thương trong cuộc sống khiến khán giả vô cùng xúc động.

Cụ thể, nam nghệ sĩ cho biết cách đây vài ngày, ông đã đến địa chỉ quen thuộc để mua thuốc theo đơn. Sau khi thanh toán xong, nhân viên nhà thuốc bất ngờ đưa cho nghệ sĩ Giang Còi một phong bì cùng lời chúc: “Chúng em mừng tuổi anh, mong anh luôn luôn mạnh khỏe để chúng em còn... được cười”.

Bất ngờ nhận được lì xì, NS Giang Còi không khỏi cảm kích: “Cám ơn mọi người nhé, anh cũng đang cố lấy lại được tiếng nói là mình cười lại thôi”.

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NS Giang Còi cho biết mình đi mua thuốc thì nhận được lì xì từ nhân viên - Ảnh: FB

Khi trở về nhà, nam diễn viên bất ngờ khi nhận được số tiền 5 triệu đồng: “Người ta nợ bạc nợ vàng. Riêng tôi nợ tiếng cười vang dâng đời. Vậy là mình lại mang công mắc nợ rồi. Mà nợ nần nhiều thế thì bao giờ mới chết? Thôi thây kệ, hãy cứ cười lên đi”.

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Được biết, số tiền nam diễn viên được lì xì gấp 5 lần số tiền ông mua thuốc - Ảnh: FB

Câu chuyện đi mua thuốc chữa bệnh của NS Giang Còi nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Dưới bài đăng, nhiều người gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến nam diễn viên: “Anh Giang lúc nào cũng cười tươi như thế này nhé”, “Cố lên chú nhé”, “Mau khỏe nha bác”, “Gắng khỏe anh Giang nhé”, “Thầy luôn luôn khỏe mà... thầy luôn mạnh mẽ nữa”…

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