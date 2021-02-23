Bị chê bai ăn mặc giản dị khi quay clip, Hoài Linh đáp trả cực cao tay khiến dân mạng cười té ghế

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải đoạn clip mặc suit bảnh bao đi làm vườn. Hình ảnh khác lạ này của nam danh hài khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hình ảnh Hoài Linh mặc suit đi làm vườn khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Youtube

Khi được hỏi tại sao lại diện trang phục sang trọng đi làm vườn, Hoài Linh đã trả lời: “Nói em ăn mặc không tôn trọng khán giả là tội nghiệp em. Thật sự là ở trong vườn thì làm sao bận bộ đồ giống vầy để làm được. Để thử coi bận bộ đồ như vầy để làm nha, mình lội xuống mương mà hốt rác rồi bắt đầu ngồi lết để nhổ cỏ, tưới cây, quét rác là tội nghiệp em quá. Nó nóng dữ lắm! Em lạy mọi người cho em trở lại cái cốt nông dân của em”.

Được biết trước đó, những clip Hoài Linh đăng tải trên Youtube và Tik Tok đã bị một số cư dân mạng chê bai về việc anh mặc đồ quá giản dị, thiếu tôn trọng khán giả. Chính vì vậy, nam danh hài quyết định “chơi lớn” diện cả bộ âu phục láng bóng đi làm vườn.