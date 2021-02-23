Bị chê bai ăn mặc giản dị khi quay clip, Hoài Linh đáp trả cực cao tay khiến dân mạng cười té ghế

Hậu trường 23/02/2021 16:58

Trước những bình luận có phần tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng, danh hài Hoài Linh đã có động thái đáp trả trên trang cá nhân.

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải đoạn clip mặc suit bảnh bao đi làm vườn. Hình ảnh khác lạ này của nam danh hài khiến nhiều người ngạc nhiên.

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Hình ảnh Hoài Linh mặc suit đi làm vườn khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Youtube

Khi được hỏi tại sao lại diện trang phục sang trọng đi làm vườn, Hoài Linh đã trả lời: “Nói em ăn mặc không tôn trọng khán giả là tội nghiệp em. Thật sự là ở trong vườn thì làm sao bận bộ đồ giống vầy để làm được. Để thử coi bận bộ đồ như vầy để làm nha, mình lội xuống mương mà hốt rác rồi bắt đầu ngồi lết để nhổ cỏ, tưới cây, quét rác là tội nghiệp em quá. Nó nóng dữ lắm! Em lạy mọi người cho em trở lại cái cốt nông dân của em”.

Được biết trước đó, những clip Hoài Linh đăng tải trên Youtube và Tik Tok đã bị một số cư dân mạng chê bai về việc anh mặc đồ quá giản dị, thiếu tôn trọng khán giả. Chính vì vậy, nam danh hài quyết định “chơi lớn” diện cả bộ âu phục láng bóng đi làm vườn.

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Vì ăn mặc quá giản dị nên nam nghệ sĩ bị chê bai - Ảnh: Tik Tok

Hành động “phản pháo” này của Hoài Linh khiến công chúng không khỏi tâm phục khẩu phục. Cách làm của nam nghệ sĩ không chỉ khiến anti-fan cứng họng, mà còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

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Hình ảnh mộc mạc của Hoài Linh chính là điều khiến nam nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: FB
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Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: Youtube

Dưới đoạn clip, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự hài hước và khéo léo của nam danh hài khi đáp trả anti-fan: “Làm vậy mới vừa với mấy người vô duyên”, “Ở đời bao giờ cũng có ý kiến trái chiều. Chú đừng bận tâm”, “Con thích sự mộc mạc, giản dị của chú”, “Chú Hoài Linh dễ thương quá”…

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