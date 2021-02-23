Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung đăng ảnh ngọt ngào kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của chồng cũ Hồng Nhung và bà xã doanh nhân Thiri Thant Mon nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Hậu ly hôn Hồng Nhung, Kevin Gilmore đã tìm được bến đỗ mới bên nữ doanh nhân người Myanmar - Thiri Thant Mon.

Kevin Gilmore và bà xã doanh nhân - Ảnh: FB

Thời điểm Kevin Gilmore tái hôn với Thiri Thant Mon, cặp đôi phải liên tục hứng chịu những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Thậm chí, doanh nhân người Myanmar còn bị xem là “người thứ 3” xen vào cuộc hôn nhân của “nàng Bống”.

Vượt qua nhiều sóng gió, chồng cũ diva Hồng Nhung và Thiri Thant Mon đang có cuộc sống hôn nhân ngày càng viên mãn. Trên mạng xã hội, bà xã Kevin Gilmore dần thoải mải hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con đến bạn bè, khán giả.

Gia đình mới của chồng cũ Hồng Nhung - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới, Thiri Thant Mon đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào trong ngày cưới của vợ chồng cô lên trang Facebook cá nhân.

Bên cạnh đó, cô còn gửi đến ông xã những lời nhắn đầy ngọt ngào đính kèm trong mỗi bức ảnh: “Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, anh luôn khiến cho em có cảm giác được an toàn trong tình yêu của anh. Em muốn mãi mãi nhảy cùng anh trong tất cả các ca khúc của cuộc sống. Cuộc sống với anh luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, tình yêu của em”.

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh: FB

'Nàng Bống' bên bạn trai tin đồn - Ảnh: FB

Trong khi chồng cũ hạnh phúc bên gia đình nhỏ, Hồng Nhung cũng được cho là đã có người mới. Hậu đổ vỡ hôn nhân, người hâm mộ vô cùng mong mỏi Hồng Nhung và bạn trai sẽ có một cái kết đẹp.

Bị chê bai ăn mặc giản dị khi quay clip, Hoài Linh đáp trả cực cao tay khiến dân mạng cười té ghế Trước những bình luận có phần tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng, danh hài Hoài Linh đã có động thái đáp trả trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-moi-cua-chong-cu-hong-nhung-dang-anh-ngot-ngao-ky-niem-2-nam-ngay-cuoi-396817.html