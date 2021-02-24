Chỉ 1 chi tiết, Lâm Bảo Châu để lộ mối quan hệ với con trai riêng của Lệ Quyên

Hậu trường 24/02/2021 11:51

Hậu công khai hẹn hò, nhất cử nhất động của "cặp đôi chị - em" Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên luôn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Sau khi ly hôn đại gia Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên nam người mẫu kém tuổi Lâm Bảo Châu. Hậu công khai hẹn hò, cặp đôi dần thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng cũng như chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội.

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Lệ Quyên đang rất hạnh phúc bên tình trẻ - Ảnh: FB
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Cặp đôi thoải mái diện đồ đôi xuống phố - Ảnh: FB
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Lệ Quyên và bạn trai bị bắt gặp cùng nhau đi mua vàng ngày vía Thần Tài - Ảnh: FB

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Lệ Quyên đã cùng người yêu ra Hà Nội để gặp gỡ gia đình. Được biết, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vừa về lại Sài Gòn sau nhiều ngày đón Tết cùng phụ huynh ở Hà Nội.

Trong đợt ra Hà Nội này, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên “nữ hoàng phòng trà” không thể đưa con trai theo cùng. Chính vì vậy, ngay khi trở lại Sài Gòn, cô đã đưa cậu bé đi chơi Tết để bù đắp.

Trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên đăng tải loạt ảnh cùng con trai đi thăm nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh kèm dòng trạng thái: “Em du xuân muộn cùng mẹ. Đầu tiên là đi lễ nhà thờ Tổ của bác Hoài Linh”.

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Con trai Lệ Quyên nhận được 'cơn mưa' lời khen vì vẻ ngoài cực điển trai - Ảnh: FB

Đặc biệt, cùng thời điểm, Lâm Bảo Châu cũng cập nhật khung cảnh tại nhà thờ Tổ lên trang cá nhân. Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng cặp đôi cùng nhau đưa con trai đi chơi Tết muộn tại Sài Gòn. 

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Bài đăng của Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Chỉ với một chi tiết nhỏ, có thể thấy, mối quan hệ của Lâm Bảo Châu và con riêng Lệ Quyên khá tốt đẹp.

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Từ khóa:   Lâm Bảo Châu Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ca sĩ Lệ Quyên

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