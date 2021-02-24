Mặc vợ cũ tố bỏ bê con gái hậu ly hôn, Hoàng Anh cùng ‘tình tin đồn’ đi du lịch, ở chung nhà?

Hậu trường 24/02/2021 16:44

Dù liên tục phủ nhận tình cảm nhưng nam diễn viên Hoàng Anh liên tục bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò cùng “tình tin đồn” Thắm Bebe.

Hậu ly hôn, nam diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Quỳnh Như bất ngờ cho biết chồng cũ bỏ bê con gái, đồng thời tuyên bố sẽ không cho Hoàng Anh nhận con: “Từ lúc đi đến giờ chưa hề hỏi thăm con mình... Tết cũng chưa một lời hỏi thăm Nu, ở đâu ra để nhận máu mủ ruột thịt. Chẳng lẽ nuôi sẵn cho lớn khôn rồi về nhận con, không bao giờ có chuyện đó đâu”.

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Quỳnh Như tố chồng cũ bỏ bê con gái - Ảnh: FB

Trước những ồn ào này, nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” dường như chẳng mấy để tâm. Mới đây, Hoàng Anh còn bị phát hiện đi du lịch cùng “tình tin đồn” Thắm Bebe. Theo đó, cặp đôi cùng check-in một địa điểm, thuê chung một căn nhà.

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Cặp đôi cùng check-in một địa điểm - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Thắm Bebe còn gây chú ý khi đăng trạng thái mật ngọt: “Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời, để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được. À chúng ta. Hãy yêu nhau khi còn có thể”.

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Hoàng Anh và Thắm Bebe liên tục bị nghi 'phim giả tình thật' - Ảnh: FB

Sau khi đường ai nấy đi với Quỳnh Như, Hoàng Anh liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Thắm Bebe. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thường xuyên chụp hình thân mật và “thả thính” nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

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Từ khóa:   diễn viên Hoàng Anh Thắm Bebe vợ cũ Hoàng Anh

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