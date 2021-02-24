Lễ tang ca sĩ Quốc Anh qua đời vì Covid-19: Bà xã cố NS Chí Tài và nhiều bạn bè đến tiễn biệt

Hậu trường 24/02/2021 17:22

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã có mặt tại lễ tang của ca sĩ Quốc Anh để tiễn biệt ông lần cuối.

Ngày 10/2, ca sĩ Quốc Anh đã qua đời tại Mỹ sau quãng thời gian chống chọi với Covid-19, hưởng thọ 73 tuổi.

quoc anh 1
Ca sĩ Quốc Anh qua đời vì mắc Covid-19 - Ảnh: Internet

Tang lễ của cố nghệ sĩ diễn ra từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 22/2 tại chùa Huệ Quang ở Nam California, Mỹ. Theo chia sẻ từ phía gia đình cố nghệ sĩ, hai con của ông đang kẹt ở Pháp vì dịch bệnh nên không thể về chịu tang cha. Vợ của ông - bà Kim Kim cùng gia quyến tại Mỹ lo hậu sự.

quoc anh 2
Tang lễ được tổ chức đơn giản tại Mỹ - Ảnh: FB

Được biết, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tang lễ được tổ chức riêng tư, đơn giản. Dẫu vậy, nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết như ca sĩ Phương Loan - vợ cố NS Chí Tài, Trizzie Phương Trinh, Hoàng Anh, Đức Tiến… đều có mặt tại lễ tang để tiễn biệt nam ca sĩ lần cuối.

quoc anh 3
Mọi người đều mang khẩu trang cẩn thận khi đến lễ tang - Ảnh: FB
quoc anh 4
Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đến tiễn biệt người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FB
quoc anh 5
Bà xã Chí Tài - ca sĩ Phương Loan - Ảnh: FB
quoc anh 6
Người mẫu Đức Tiến - Ảnh: FB
quoc anh 7
Hoàng Anh và Thắm Bebe - Ảnh: FB
quoc anh 8
Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Ca sĩ Quốc Anh nổi tiếng từ thập niên 1980 nhờ giọng hát truyền cảm, cùng thời với danh ca Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương. Nhắc đến nam nghệ sĩ, khán giả sẽ nhớ ngay đến ca khúc được yêu thích nhất của ông là “Ngày xuân vui cưới”.

Mặc vợ cũ tố bỏ bê con gái hậu ly hôn, Hoàng Anh cùng ‘tình tin đồn’ đi du lịch, ở chung nhà?

Mặc vợ cũ tố bỏ bê con gái hậu ly hôn, Hoàng Anh cùng ‘tình tin đồn’ đi du lịch, ở chung nhà?

Dù liên tục phủ nhận tình cảm nhưng nam diễn viên Hoàng Anh liên tục bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò cùng “tình tin đồn” Thắm Bebe.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Quốc Anh bà xã Chí Tài Trizzie Phương Trinh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026