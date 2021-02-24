Ngày 10/2, ca sĩ Quốc Anh đã qua đời tại Mỹ sau quãng thời gian chống chọi với Covid-19, hưởng thọ 73 tuổi.

Ca sĩ Quốc Anh qua đời vì mắc Covid-19 - Ảnh: Internet

Tang lễ của cố nghệ sĩ diễn ra từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 22/2 tại chùa Huệ Quang ở Nam California, Mỹ. Theo chia sẻ từ phía gia đình cố nghệ sĩ, hai con của ông đang kẹt ở Pháp vì dịch bệnh nên không thể về chịu tang cha. Vợ của ông - bà Kim Kim cùng gia quyến tại Mỹ lo hậu sự.