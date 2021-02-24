Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã có mặt tại lễ tang của ca sĩ Quốc Anh để tiễn biệt ông lần cuối.
- Con trai bị gãy tay phải bó bột, bà xã Lý Hải tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của quý tử
- Chỉ 1 chi tiết, Lâm Bảo Châu để lộ mối quan hệ với con trai riêng của Lệ Quyên
Ngày 10/2, ca sĩ Quốc Anh đã qua đời tại Mỹ sau quãng thời gian chống chọi với Covid-19, hưởng thọ 73 tuổi.
Tang lễ của cố nghệ sĩ diễn ra từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 22/2 tại chùa Huệ Quang ở Nam California, Mỹ. Theo chia sẻ từ phía gia đình cố nghệ sĩ, hai con của ông đang kẹt ở Pháp vì dịch bệnh nên không thể về chịu tang cha. Vợ của ông - bà Kim Kim cùng gia quyến tại Mỹ lo hậu sự.
Được biết, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tang lễ được tổ chức riêng tư, đơn giản. Dẫu vậy, nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết như ca sĩ Phương Loan - vợ cố NS Chí Tài, Trizzie Phương Trinh, Hoàng Anh, Đức Tiến… đều có mặt tại lễ tang để tiễn biệt nam ca sĩ lần cuối.
Ca sĩ Quốc Anh nổi tiếng từ thập niên 1980 nhờ giọng hát truyền cảm, cùng thời với danh ca Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương. Nhắc đến nam nghệ sĩ, khán giả sẽ nhớ ngay đến ca khúc được yêu thích nhất của ông là “Ngày xuân vui cưới”.