Đường đua những mỹ nhân sexy của Vbiz tiếp tục gọi tên nữ diễn viên Puka. Loạt khoảnh khắc mới nhất của cô nàng khiến dân tình bấn loạn.

Sau Tết Nguyên đán, dàn sao Việt thi nhau diện bikini khoe body quyến rũ “đốt mắt” khán giả. Mới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Puka chính thức gia nhập đường đua mỹ nhân gợi cảm Vbiz bằng loạt ảnh không thể nóng bỏng hơn.

Cụ thể, qua những khoảnh khắc đăng tải, người đẹp làng hài diện bikini 2 mảnh khoe khéo làn da trắng hồng, vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, gây chú ý nhất chính là đôi gò bồng đảo bốc lửa của Puka.

Loạt khoảnh khắc khiến dân tình ‘nghẹt thở’ của Puka - Ảnh: IG

Vòng 1 bức thở của người đẹp - Ảnh: IG

Vốn trung thành với phong cách nhí nhảnh, đây là lần hiếm hoi Puka chịu mặc hở - Ảnh: IG

Nhìn body và nhan sắc thế này, chẳng ai ngờ nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 31. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Puka: “Đẹp xỉu chị ơi”, “Xuất sắc luôn”, “Nhìn mê quá nè, dáng chuẩn dữ”, “Tết này chị Puka không tăng cân luôn”, “Nhìn dáng mê thực sự”, “Ngày càng đẹp nha bạn ơi”, “Xinh quá nè”…

Có thể thấy, hình ảnh của Puka trước kia khác xa so với hiện tại - Ảnh: FB

​Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1990. Cô được công chúng biết đến qua hàng loạt vở diễn như: Đời như ý, Thần tiên cũng nổi điên, Hợp đồng yêu đương, Chuyện tình Bangkok, Mỹ nam đại chiến Dreams boys... Đặc biệt, sau khi tham gia bộ phim truyền hình "Cô Thắm về làng", Puka ngày càng được khán giả yêu mến và sở hữu lượng fan đông đảo.

Rò rỉ hình ảnh con thứ 2 của Trần Bảo Sơn hậu ly hôn Trương Ngọc Ánh Những hình ảnh được cho là con thứ 2 của nam diễn viên Trần Bảo Sơn lan truyền trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/puka-khien-dan-tinh-xit-mau-mui-voi-man-khoe-body-cang-det-cung-bikini-vong-1-boc-lua-la-tam-diem-chu-y-396927.html