Chí Trung khoe loạt ảnh ngọt ngào bên người yêu, nhan sắc bạn gái kém 17 tuổi gây chú ý

Hậu trường 25/02/2021 16:42

Loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái Á hậu doanh nhân Ý Lan nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Hậu ly hôn Ngọc Huyền, nghệ sĩ Chí Trung đã tìm được tình yêu mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan. Khoảng thời gian đầu mới công khai mối quan hệ, cả hai phải hứng chịu không ít gièm pha. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

chi trung 1
Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi Ý Lan - Ảnh: FB

Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau về thăm quê nhà của NSƯT Trà My. Chuyến đi này còn có cả vợ chồng NSND Lan Hương và một số người bạn khác. Trên mạng xã hội, Chí Trung và Ý Lan dần thoải mái hơn khi đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, ngọt ngào bên nhau.

chi trung 2
Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh: FB

chi trung 3

chi trung 4
Ý Lan được khen ngợi xinh đẹp, trẻ trung - Ảnh: FB
chi trung 5
Chí Trung trở thành phó nháy cho bạn gái - Ảnh: FB

chi trung 6

chi trung 7
Cặp đôi có chuyến đi vô cùng vui vẻ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, cặp đôi bá vai nhau tình tứ nhẹ nhàng đi trên con đường quê. Chí Trung còn trở thành phó nháy giúp bạn gái Ý Lan ghi lại những khoảnh khắc trở về tuổi thơ. Ở tuổi 43, bạn gái Chí Trung nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp thách thức thời gian.

chi trung 8
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho cặp đôi: “Hạnh phúc nhất anh chị mình”, “Lãng mạn quá trời ơi... thích thế anh ui”, “Chúc mừng anh chị của em hạnh phúc viên mãn”, “Về quê là thấy yên bình chú ạ! Cô đẹp lắm chú ạ!”, “2 người quay về tuổi thơ kìa, hạnh phúc quá đi”, “Anh với chị hạnh phúc thật”…

Hé lộ bên trong biệt thự 50 tỷ mới tậu của Mạc Văn Khoa, phòng bếp rộng đến 50m2

Hé lộ bên trong biệt thự 50 tỷ mới tậu của Mạc Văn Khoa, phòng bếp rộng đến 50m2

Những hình ảnh hiếm hoi về căn biệt thự bạc tỷ của vợ chồng nam diễn viên Mạc Văn Khoa nhận được chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn gái Chí Trung diễn viên Chí Trung Ý Lan

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 10 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026