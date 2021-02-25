Chí Trung khoe loạt ảnh ngọt ngào bên người yêu, nhan sắc bạn gái kém 17 tuổi gây chú ý

Hậu ly hôn Ngọc Huyền, nghệ sĩ Chí Trung đã tìm được tình yêu mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan. Khoảng thời gian đầu mới công khai mối quan hệ, cả hai phải hứng chịu không ít gièm pha. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi Ý Lan - Ảnh: FB

Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau về thăm quê nhà của NSƯT Trà My. Chuyến đi này còn có cả vợ chồng NSND Lan Hương và một số người bạn khác. Trên mạng xã hội, Chí Trung và Ý Lan dần thoải mái hơn khi đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, ngọt ngào bên nhau.