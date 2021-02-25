Chí Trung khoe loạt ảnh ngọt ngào bên người yêu, nhan sắc bạn gái kém 17 tuổi gây chú ý

Loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái Á hậu doanh nhân Ý Lan nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
- Puka khiến dân tình ‘xịt máu mũi’ với màn khoe body căng đét cùng bikini, vòng 1 bốc lửa là tâm điểm chú ý
- Rò rỉ hình ảnh con thứ 2 của Trần Bảo Sơn hậu ly hôn Trương Ngọc Ánh
Hậu ly hôn Ngọc Huyền, nghệ sĩ Chí Trung đã tìm được tình yêu mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan. Khoảng thời gian đầu mới công khai mối quan hệ, cả hai phải hứng chịu không ít gièm pha. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc.
Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau về thăm quê nhà của NSƯT Trà My. Chuyến đi này còn có cả vợ chồng NSND Lan Hương và một số người bạn khác. Trên mạng xã hội, Chí Trung và Ý Lan dần thoải mái hơn khi đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, ngọt ngào bên nhau.
Qua hình ảnh chia sẻ, cặp đôi bá vai nhau tình tứ nhẹ nhàng đi trên con đường quê. Chí Trung còn trở thành phó nháy giúp bạn gái Ý Lan ghi lại những khoảnh khắc trở về tuổi thơ. Ở tuổi 43, bạn gái Chí Trung nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp thách thức thời gian.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho cặp đôi: “Hạnh phúc nhất anh chị mình”, “Lãng mạn quá trời ơi... thích thế anh ui”, “Chúc mừng anh chị của em hạnh phúc viên mãn”, “Về quê là thấy yên bình chú ạ! Cô đẹp lắm chú ạ!”, “2 người quay về tuổi thơ kìa, hạnh phúc quá đi”, “Anh với chị hạnh phúc thật”…