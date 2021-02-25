Vợ Xuân Bắc hiếm hoi chia sẻ ảnh cưới cách đây 15 năm khiến dân mạng thích thú

Bức ảnh cưới hiếm hoi cách đây 15 năm của nghệ sĩ Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Nghệ sĩ Xuân Bắc được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình và hài kịch. Cách đây không lâu, Xuân Bắc đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Có thể nói, đằng sau sự thành công của Xuân Bắc chính là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh giúp anh quán xuyến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Trong suốt 15 năm qua, cuộc hôn nhân của nam nghệ sĩ và bà xã Hồng Nhung vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Nghệ sĩ Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung - Ảnh: FB

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: FB

Mới đây, bà xã Xuân Bắc bất ngờ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cưới bên chồng kèm dòng trạng thái hài hước: “Ngày ấy anh còn nâng được”.

Bức ảnh cưới cách đây 15 năm của cặp đôi - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc chia sẻ, cư dân mạng không nhịn được cười trước biểu cảm cực nhí nhố của Hồng Nhung khi được ông xã Xuân Bắc nhấc bổng.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự thích thú: “Bây giờ vẫn nâng bình thường chứ lị… Đẹp quá”, “Giờ thì chị nâng được anh ấy”, “Nụ cười đỉnh cao”, “Tuyệt vời quá Nhung”, “Giờ anh Bắc chỉ nâng được trứng thôi chị ạ”, “Được nâng nên cười phớ lớ à cô”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1982. Cô vốn là “cành vàng lá ngọc” của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà Nội. Xuân Bắc và Hồng Nhung bén duyên khi cùng tham gia chương trình “Gala Gặp nhau cuối năm 2004”. Sau khi kết hôn với Xuân Bắc, Hồng Nhung không theo nghiệp diễn mà trở thành giảng viên tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Theo đó, cô dần lui về phía hậu phương để vun vén cho sự nghiệp của chồng.

Chí Trung khoe loạt ảnh ngọt ngào bên người yêu, nhan sắc bạn gái kém 17 tuổi gây chú ý Loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái Á hậu doanh nhân Ý Lan nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-xuan-bac-hiem-hoi-chia-se-anh-cuoi-cach-day-15-nam-khien-dan-mang-thich-thu-397016.html