Đại gia xếp hàng theo đuổi đều không chịu, ‘nữ hoàng ảnh lịch’ Diễm My lại mê đắm chồng Việt kiều tay trắng

Sinh năm 1962, Diễm My là một diễn viên, người mẫu vô cùng nổi tiếng trong thập niên 80. Từng được xem là “biểu tượng sắc đẹp” vì sở hữu nét đẹp thanh thoát, phóng khoáng, Diễm My thời ấy xuất hiện trên rất nhiều bộ ảnh lịch. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của người đẹp.

Nét đẹp thanh thoát, phóng khoáng, hoàn toàn tự nhiên của 'nữ hoàng ảnh lịch' thu hút mọi ánh nhìn

Khi đang đỉnh cao sự nghiệp thì Diễm My bất ngờ rời showbiz để lên xe hoa cùng chàng Việt kiều Hà Tôn Đức, lúc bấy giờ mới về nước và vẫn còn tay trắng. Chàng Việt kiều hơn Diễm My 2 tuổi, khi đang trong quá trình tìm hiểu và hẹn hò, nhiều bạn bè của Diễm My thời điểm đó đã phản đối cuộc tình này vì cho rằng anh chàng đó không xứng đáng với Diễm My.

Diễm My lên xe hoa năm 32 tuổi với chàng 'thanh niên nghèo'

Trong khi người đẹp cũng đang có rất nhiều đại gia xếp hàng theo đuổi thì việc chọn sánh đôi cùng chàng “thanh niên nghèo” như vậy quả là không “môn đăng hộ đối” và tiếc cho một “đệ nhất mĩ nhân” lúc bấy giờ. Nhưng Diễm My đã nhìn thấy được cái mà bạn bè cô không thấy, đó là những phẩm chất đáng quý mà chỉ chồng mình có được.