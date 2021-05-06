Đại gia xếp hàng theo đuổi đều không chịu, ‘nữ hoàng ảnh lịch’ Diễm My lại mê đắm chồng Việt kiều tay trắng

Sao Việt 06/05/2021 11:27

Bạn bè, người quen đều phản đối vì cho rằng chàng Việt kiều không xứng với Diễm My, nhưng người đẹp vẫn quyết chọn và cuộc sống viên mãn hiện tại là minh chứng cho lựa chọn năm xưa của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Sinh năm 1962, Diễm My là một diễn viên, người mẫu vô cùng nổi tiếng trong thập niên 80. Từng được xem là “biểu tượng sắc đẹp” vì sở hữu nét đẹp thanh thoát, phóng khoáng, Diễm My thời ấy xuất hiện trên rất nhiều bộ ảnh lịch. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của người đẹp.

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Showbiz không hiếm mỹ nhân nhưng đến nay mọi người vẫn không hết trầm trồ trước nhan sắc của quý cô này

Thời đó, nhà nào dù nghèo hay giàu cũng đều treo lịch có hình Diễm My trong nhà, đi vào nhà nào cũng thấy hình của cô. Sức hút của người phụ nữ gây ra cơn sốt ảnh lịch kéo dài trong một thời gian hơn 10 năm. Từ đó mà danh hiệu "nữ hoàng ảnh lịch" cũng gắn liền với mỹ nhân này. Lúc bấy giờ, khán giả trên cả nước biết đến người đẹp này với vai trò người mẫu hơn là một diễn viên điện ảnh.

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Nét đẹp thanh thoát, phóng khoáng, hoàn toàn tự nhiên của 'nữ hoàng ảnh lịch' thu hút mọi ánh nhìn

Khi đang đỉnh cao sự nghiệp thì Diễm My bất ngờ rời showbiz để lên xe hoa cùng chàng Việt kiều Hà Tôn Đức, lúc bấy giờ mới về nước và vẫn còn tay trắng. Chàng Việt kiều hơn Diễm My 2 tuổi, khi đang trong quá trình tìm hiểu và hẹn hò, nhiều bạn bè của Diễm My thời điểm đó đã phản đối cuộc tình này vì cho rằng anh chàng đó không xứng đáng với Diễm My.

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Diễm My lên xe hoa năm 32 tuổi với chàng 'thanh niên nghèo'

Trong khi người đẹp cũng đang có rất nhiều đại gia xếp hàng theo đuổi thì việc chọn sánh đôi cùng chàng “thanh niên nghèo” như vậy quả là không “môn đăng hộ đối” và tiếc cho một “đệ nhất mĩ nhân” lúc bấy giờ. Nhưng Diễm My đã nhìn thấy được cái mà bạn bè cô không thấy, đó là những phẩm chất đáng quý mà chỉ chồng mình có được.

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Dù bị nhiều người phản đối nhưng Diễm My vẫn quyết gắn bó cả đời với người đàn ông này

Một điều khiến cho Diễm My say đắm là tính cách rất đàn ông, anh rất biết tôn trọng sở thích cá nhân của người mình yêu. Cô kể: "Những người tôi yêu trước đó lúc nào cũng muốn sở hữu, áp đặt quyền lực của họ theo kiểu: Anh không thích em đóng phim này. Anh không muốn em chụp ảnh kia… Tôi lại tuổi Nhâm Dần, khó nói và bướng bỉnh. Bảo ở nhà tôi sẽ ra đường, càng cấm tôi càng cố làm bằng được."

Tuy nhiên, để có thể tin tưởng người đàn ông này, Diễm My còn dùng rất nhiều cách thử thách. Thậm chí, cô còn đưa người yêu đến phim trường để xem mình đóng phim. Chứng kiến các cảnh thân mật, tình tứ của Diễm My với bạn diễn nhưng chồng cô không hề nói gì, mà chỉ an ủi rằng chị em đóng phim sao cực quá.

Dù có dùng nhiều cách để kiểm chứng thì điều làm Diễm My yên tâm đó là anh rất chung tình. Ngoài ra, một điểm mà Diễm My ấn tượng với chồng là anh ấy luôn tự tin, dù không có tiền. Điều này khiến người đẹp rất ngạc nhiên, không phải đại gia, không đẹp trai, lại ở nhà mướn, đi xe mướn, vậy mà cũng cực kỳ tự tin. Tuy không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng khí chất bên trong đã giúp anh ghi điểm trong mắt người đẹp.

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Hà Tôn Đức năm xưa tuy không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng khí chất bên trong đã giúp anh ghi điểm trong mắt người đẹp
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Để 'chinh phục' trái tim người đẹp quả không dễ, nhưng bằng chân tình và bản lĩnh của mình, Hà Tôn Đức đã làm được

Từ những cái đặc biệt và tấm chân tình, ngày qua ngày trái tim người đẹp đã thật sự bị “chinh phục”. Diễm My kết hôn năm 32 tuổi và tạm xa nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc gia đình, làm vợ, làm mẹ.

Dù là một người đẹp nổi tiếng nhưng Diễm My cũng rất chu toàn với việc nhà. Hơn 20 năm chung sống nhưng chồng chưa bao giờ phàn nàn về vợ mình. Diễm My chia sẻ: "Ra ngoài, tôi là người nổi tiếng, là người của công chúng, nhưng về nhà, tôi đơn thuần là một người vợ, một người mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác trong thành phố này".

Ngoài ra, tôi không phải là người thích quần này áo nọ, hoặc phung phí tiền bạc vào những điều vô nghĩa. Mà trái lại, tôi luôn tâm niệm mình phải là một người đảm đang trong gia đình. Đây là những điều mà tôi được học tập từ mẹ tôi - người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình, Diễm My cho biết.

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Gắn bó hơn hai 20 năm nhưng tình cảm vợ chồng vẫn luôn thắm thiết mặn nồng

Đến nay, chàng “thanh niên nghèo” năm xưa đã là một doanh nhân thành đạt. Hai vợ chồng Diễm My – Hà Tôn Đức gắn bó với nhau từ trong một căn nhà nhỏ cũ đến biệt thự sang trong với khuôn viên 3.000 mét vuông.

Nhưng tình cảm thắm thiết của hai người vẫn không hề mờ nhạt. Cặp đôi có hai cô con gái không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tài giỏi tên Hà Thùy My và Hà Quế My. Doanh nhân Hà Tôn Đức cũng luôn dành tình yêu cho vợ và thương con hết lòng.

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Qua bao sóng gió, cặp đôi cũng đã xây dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc

Sau nhiều năm ở ẩn để chăm sóc gia đình, Diễm My được chồng ủng hộ, động viên quay lại với niềm đam mê nghệ thuật. Cô từng tiết lộ, chính ông xã là người giúp cô luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và trẻ trung, xinh đẹp như bây giờ.

Dù đang ở ngưỡng 60 nhưng mỹ nhân một thời vẫn giữ được nét đẹp quý phái hiếm ai có được. Đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi khiến Diễm My trông càng thêm tươi trẻ. Thời hoàng kim đã qua lâu nhưng đẳng cấp “nữ hoàng ảnh lịch” vẫn còn đó.

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Xuất sắc từng đường nét, so với thời xuân thì Diễm My 6X không thay đổi quá nhiều
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U60 nhưng Diễm My vẫn giữ phong thái sang trọng, quý phái với nhan sắc quyến rũ đằm thắm cùng thân hình thon gọn khiến bao người mơ ước

Có thể nói, Diễm My hiện là người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn nhất nhì showbiz.

Ảnh: FBNV

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