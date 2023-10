Đẳng cấp ‘nữ hoàng ảnh lịch’ Diễm My: U60 vẫn giữ vẻ đẹp kiêu sa, sắc vóc thuộc hàng hiếm, cuộc sống quý bà sang chảnh khó ai bì kịp

Đến bây giờ, dù đang ở ngưỡng 60 nhưng mỹ nhân một thời vẫn giữ được nét đẹp quý phái hiếm ai có được. Đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi khiến Diễm My trông càng thêm tươi trẻ. Thời hoàng kim đã qua lâu nhưng đẳng cấp “nữ hoàng ảnh lịch” vẫn còn đó.

Sinh năm 1962, Diễm My là một diễn viên, người mẫu vô cùng nổi tiếng trong thập niên 80. Từng được xem là “biểu tượng sắc đẹp” vì sở hữu nét đẹp thanh thoát, phóng khoáng, Diễm My thời ấy xuất hiện trên rất nhiều bộ ảnh lịch. Từ đó mà danh hiệu "Nữ hoàng ảnh lịch" cũng gắn liền với mỹ nhân này.

U60 nhưng Diễm My vẫn giữ phong thái sang trọng, quý phái với nhan sắc quyến rũ đằm thắm, thân hình thon gọn là niềm mơ ước của bao người.

Diễm My cho biết, điều quan trọng để giữ cho phụ nữ luôn tươi trẻ là cần phải giữ cho tâm hồn mình thư thái. Một tâm hồn thư thái, bình tĩnh với mọi việc chính là cách mà diễn viên Diễm My đã và đang làm được.

Bí quyết đơn giản để trông thêm tươi trẻ của Diễm My là nở nụ cười thật tươi

Xuất sắc từng đường nét, so với thời xuân thì, Diễm My 6X không thay đổi quá nhiều

Ngoài việc chú ý đến tâm hồn thì Diễm My còn cho rằng, phụ nữ hiện đại đừng nên quá lạm dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Thời buổi hiện đại, có rất nhiều phương pháp để giúp phụ nữ trở nên tươi trẻ hơn, đặc biệt là từ bên trong.

Diễm My 6X chia sẻ: “Trong quan niệm của Diễm My, cái đẹp bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sức khoẻ. Phụ nữ nên nhớ rằng gia đình là số một nhưng nếu không có sức khỏe thì làm sao có thể chăm sóc được gia đình”.

Mặt tươi trẻ, người thon gọn, xương quai xanh đầy quyến rũ mà biết bao cô gái mơ ước là đây

Diễm My hiện là người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn nhất nhì showbiz

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Cô từng tiết lộ, chính ông xã cũng là người giúp cô luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và trẻ trung, xinh đẹp như bây giờ. Nữ diễn viên cũng được ông xã ủng hộ để tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật.

Cặp đôi có hai cô con gái không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tài giỏi tên Hà Thùy My và Hà Quế My. Có thể nói, Diễm My hiện là người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn nhất nhì showbiz.

Ảnh: FBNV