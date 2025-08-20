Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/08/2025 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 9 ngày tới, Tam Hội đã chỉ ra rằng mục tiêu lớn nhất của tuổi Mùi lúc này chính là mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ về hình mẫu của những người bạn muốn kết giao. Nhờ vậy, bạn sẽ không phải gặp phải những người “lệch tần số” với mình. Chính Quan dự báo hôm nay là ngày mới may mắn về mọi mặt đối với con giáp tuổi Mùi. 

Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 9 ngày tới, Thiên Ấn trao cho người tuổi Mão sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình muốn. Bạn sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bạn trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong trước đối thủ. 

Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, cây cao thì đón gió lớn, cũng bởi vì quá mạnh mẽ và nổi bật nên con giáp này dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân muốn đặt điều, bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín của tuổi Mão. Bạn nên tránh hành động lỗ mãng, nóng nảy để không gặp phiền toái không đáng.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 9 ngày tới, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần rất nghiêm túc với các mục tiêu của mình. Hơn nữa, với kinh nghiệm phong phú, bạn giải quyết mọi việc một cách thuận lợi. Tình hình tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn thường đưa ra được những kế hoạch kiếm tiền đúng đắn nhờ có tầm nhìn xa trông rộng. 

Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tử vi 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời trong 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chị gái vô tình vén quần lên cao, thấy đầu gối sưng đỏ tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng

Chị gái vô tình vén quần lên cao, thấy đầu gối sưng đỏ tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng

Tâm sự 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM

Sức khỏe đáng lo ngại của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM

Đời sống 40 phút trước
Biết nhà tôi sắp mua xe, em chồng cho ngay 300 triệu, đang cảm kích thì cô ấy nói một câu làm tôi giận run người

Biết nhà tôi sắp mua xe, em chồng cho ngay 300 triệu, đang cảm kích thì cô ấy nói một câu làm tôi giận run người

Tâm sự 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (21/8/2025), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (21/8/2025), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau một đêm mặn nồng, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng

Sau một đêm mặn nồng, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Tàu hỏa tông vào nhóm công nhân đang làm việc, 7 người thương vong

Tàu hỏa tông vào nhóm công nhân đang làm việc, 7 người thương vong

Thế giới 1 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đang sấy tóc, người phụ nữ suýt mất mạng vì sự cố máy sấy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tay người phụ nữ

Đang sấy tóc, người phụ nữ suýt mất mạng vì sự cố máy sấy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tay người phụ nữ

Video 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, tiền nhiều vô số kể, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 20/8/2025, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, tiền nhiều vô số kể, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (21/8/2025), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (21/8/2025), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp tiền tài tăng vọt không ngừng, công danh chạm đỉnh trong phút chốc, trúng số độc đắc đổi đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp tiền tài tăng vọt không ngừng, công danh chạm đỉnh trong phút chốc, trúng số độc đắc đổi đời

Từ ngày 1 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp TÀI LỘC cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên, giàu sang không ai bằng

Từ ngày 1 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp TÀI LỘC cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên, giàu sang không ai bằng

Trong 1 tháng tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, vận đời lên hương, tiền nhiều vô số kể, giàu có hơn người, cuộc đời hạnh phúc ấm no

Trong 1 tháng tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, vận đời lên hương, tiền nhiều vô số kể, giàu có hơn người, cuộc đời hạnh phúc ấm no