Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới

Trong 9 ngày tới, Tam Hội đã chỉ ra rằng mục tiêu lớn nhất của tuổi Mùi lúc này chính là mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ về hình mẫu của những người bạn muốn kết giao. Nhờ vậy, bạn sẽ không phải gặp phải những người “lệch tần số” với mình. Chính Quan dự báo hôm nay là ngày mới may mắn về mọi mặt đối với con giáp tuổi Mùi.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Trong 9 ngày tới, Thiên Ấn trao cho người tuổi Mão sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình muốn. Bạn sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bạn trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong trước đối thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cây cao thì đón gió lớn, cũng bởi vì quá mạnh mẽ và nổi bật nên con giáp này dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân muốn đặt điều, bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín của tuổi Mão. Bạn nên tránh hành động lỗ mãng, nóng nảy để không gặp phiền toái không đáng.

Con giáp tuổi Dần

Trong 9 ngày tới, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần rất nghiêm túc với các mục tiêu của mình. Hơn nữa, với kinh nghiệm phong phú, bạn giải quyết mọi việc một cách thuận lợi. Tình hình tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn thường đưa ra được những kế hoạch kiếm tiền đúng đắn nhờ có tầm nhìn xa trông rộng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!