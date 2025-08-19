Bà N.T.T. (mẹ nạn nhân) đau buồn cho hay, gia đình nhận được thông báo của cơ quan chức năng đã tìm thấy con trai, tuy nhiên con đã tử vong.

Theo thông tin báo Dân Trí , liên quan đến vụ việc anh N.Q.M. (SN 1992, trú tại thành phố Hải Phòng) mất tích trong rừng Cúc Phương 6 ngày qua, vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể, người nhà nạn nhân cho biết đã nhận được thông báo đau buồn này.

“Gia đình nhận được tin báo (tin tìm thấy anh M. đã tử vong) từ lúc 13h hôm nay (19/8). Thi thể con tôi vẫn đang ở trong đó, tôi rất buồn”, người mẹ bật khóc.

Người mẹ đau buồn cho biết thêm, đã không có phép màu nào đến với con trai và gia đình bà.

Bà T. cho hay, những ngày trước khi biết con trai mất tích trong rừng Cúc Phương ở Ninh Bình, bà tức tốc từ Hải Phòng đến nơi để làm các thủ tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm con.

Những ngày qua, trong lòng bà T. lúc nào cũng như lửa đốt, mong ngóng tin con trai từng giây, từng phút.

Sau nhiều ngày ngóng chờ tin tức về con trai nhưng vẫn bặt vô âm tín, chiều 18/8, bà T. tạm trở về nhà, nhưng trong lòng vẫn rối bời và luôn hy vọng sẽ tìm thấy con trai đang còn sống và khỏe mạnh. Không ngờ tin dữ lại đến với bà và gia đình.

Sau khi tìm thấy thi thể anh M. nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung - cách nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang khoảng 500m, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã rồi tử vong. Vị trí phát hiện nạn nhân nằm ở lưng chừng núi phía sau động, địa hình hiểm trở. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Do địa hình nơi phát hiện nạn nhân phức tạp và hiểm trở nên dự kiến phải mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể ra khỏi hiện trường.

Đại diện gia đình cho biết, anh M. là con thứ hai trong gia đình, chưa có vợ con, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng. Nam thanh niên tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang làm kỹ sư cho một tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, trú TP Hải Phòng). Ảnh: Báo Dân Trí.

Dịp này công ty cho nghỉ một tuần nên anh đến Cúc Phương tham quan. Trước khi đi Cúc Phương, anh M. không thông báo cho người thân, song nhắn cho bạn bè biết kế hoạch.

Anh dự kiến có hai người đồng hành đến tham quan rừng Cúc Phương, nhưng do bạn bận nên anh một mình khám phá khu rừng và gặp nạn.

Như trước đó VietNamNet đưa tin, vào chiều ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, trú TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống (điểm xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20km). Đến sáng 14/8, sau khi ngủ dậy anh Mạnh tự mình đi bộ tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ 3km).

Khi đi được khoảng 2km, anh M. rẽ thăm quan khu vực động Sơn Cung. Tuy nhiên, ba lô nặng nên anh Mạnh để ba lô ở cửa động để đi vào động.

Đến chiều ngày 14/8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.

Trước đó, VQG Cúc Phương đã huy động hết lực lượng mở rộng tìm kiếm và nhờ chính quyền địa phương lân cận thông báo trên hệ thống loa phát thanh, cộng đồng mạng hỗ trợ để tìm kiếm anh M. Ảnh: VietNamNet.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm của vườn đã huy động tìm kiếm khu vực trong động, khu vực xung quanh đến 1h ngày 15/8 nhưng không có kết quả. Tiếp đó, ngày hôm sau nhiều lực lượng kiểm lâm, trung tâm du lịch được huy động chia nhiều mũi tìm kiếm sang cả khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) các điểm nghi ngờ nhưng vẫn không có kết quả.

Lãnh đạo VQG Cúc Phương nhận định có thể sau khi tham quan động quay ra thì cửa hang hình chữ V thấp và tối nên anh M. nhìn thấy ánh sáng ở khu vực cổng trời (không phải cửa động-PV). Vì vậy nạn nhân đi theo hướng đó ra ngoài nhưng không tìm được đường quay lại nên bị lạc trong rừng.

Chiều 19/8, sau 6 ngày mất tích, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc M. ở lưng chừng núi, phía sau động Sơn Cung.