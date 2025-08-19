Tình tiết MỚI vụ du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân

Chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, sau 5 ngày 4 đêm mất tích trong rừng, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại TP Hải Phòng) vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, sau 5 ngày 4 đêm mất tích, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi quanh khu vực nam du khách mất tích nhưng không có kết quả. Đến sáng ngày 18/8, lực lượng gồm công an (có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ), kiểm lâm, quân sự địa phương, người dân và người thân nạn nhân tiếp tục công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã chia thành 11 tổ với hơn 100 người tìm kiếm khu vực trong và xung quanh động Sơn Cung, nơi du khách để lại ba lô ở cửa hang. Thời tiết tại rừng Cúc Phương có mưa to khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

 

Tình tiết MỚI vụ du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân - Ảnh 1
Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi bị mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, ngay ngày đầu tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện dòng chữ nói trên. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đó có phải chữ của nam du khách mất tích hay không.

Cũng theo vị cán bộ này, vụ việc anh Mạnh mất tích trong rừng Cúc Phương là trường hợp đặc biệt. Bởi trước đây từng có nhiều du khách lạc trong rừng, nhưng đều được tìm thấy chỉ sau thời gian ngắn tìm kiếm.

Tình tiết MỚI vụ du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện chữ nghi của nạn nhân - Ảnh 2
Trong lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chữ khắc trên vách đá nghi của nam du khách - Ảnh: VietNamNet

Ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh đến VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại. Đến ngày 14/8, anh Mạnh đi tham quan một mình và mất tích. Ba lô của Mạnh được để lại ở cửa động Sơn Cung.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động cả trăm người và chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình tìm kiếm nam du khách nhưng chưa có kết quả.

Ngày 18/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Phục Sinh ( 38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giết người".

