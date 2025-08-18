Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Đời sống 18/08/2025 15:48

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Hạ, trú xã Phú Mỹ, để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Quá trình điều tra xác định, khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng Doanh và  Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1 (Phú Mỹ) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, đối tượng Hạ đã sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm anh Doanh  chảy máu. Thời điểm đó, anh Doanh ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo chồng.

Cùng lúc này, ông Nguyễn Tiến Mạnh và bà Hà Thị Thu Hường (bố mẹ của Doanh) can ngăn nhưng không được. Nạn nhân Doanh bỏ chạy và ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà, dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong.

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi - Ảnh 1
Hà Thị Lai Hạ khi bị bắt - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, anh Doanh và đối tượng Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

Sau gây án, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân.

