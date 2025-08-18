Nạn nhân trong khi di chuyển từ hướng khu công nghiệp Đồng Văn 2 băng qua đường sắt để ra quốc lộ 1A thì xảy ra va chạm với đoàn tàu đang lưu thông.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, khoảng 22h40 ngày 17/8, tại Km 42+650 khu Phú Xuyên - Đồng Văn (thuộc tổ dân phố Tú, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 28B1-058.00 nhãn hiệu Honda Wave RSX do anh Bùi Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xóm Lưng, xã Cuối Hạ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển khi băng qua đường sắt thiếu quan sát đã va chạm với tàu NA1 (đầu máy 717) do anh Phan Hải Lý, thuộc Xí nghiệp Đầu máy Vinh điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Được biết, nạn nhân trong khi di chuyển từ hướng khu công nghiệp Đồng Văn 2 băng qua đường sắt để ra quốc lộ 1A thì xảy ra va chạm với đoàn tàu đang lưu thông.

Lãnh đạo UBND phường Duy Hà đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ VnExpress, một vụ tai nạn thương tâm tương tự xảy ra vào ngày 15/8, bà Trương Thị Quế, trú huyện Nghi Lộc cũ, điều khiển xe máy chở nhiều rổ cá biển từ xã Trung Lộc ra quốc lộ 1. Khi vượt qua đường ngang dân sinh, bà bị tàu khách NA1 chạy hướng Hà Nội - Vinh tông, hất văng khỏi đường ray và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nhiều rổ, xô, chậu cùng cá biển vương vãi, dầu loang trên đường sắt. Xe máy văng hơn 5 m, hư hỏng nặng.

Đoàn tàu phải dừng khẩn cấp xử lý sự cố, trễ hành trình khoảng 21 phút. Tàu khách SE20 chạy hướng TP HCM - Hà Nội cũng phải chờ tránh tàu NA1 tại ga Quán Hành 42 phút.

Theo nhà chức trách, bà Quế làm nghề buôn bán hải sản. Sáng nay, bà xuống cảng mua cá, trên đường đưa ra chợ bán thì gặp nạn.

Lãnh đạo ga Quán Hành cho biết vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở, có đầy đủ biển báo, song nạn nhân cố vượt qua khi tàu tới gần.

