Trước đó, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh D. bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ về hành vi giết người.

Sau đó, Hạ đã sử dụng dao gọt hoa quả bằng kim loại đâm vào mạn sườn bên trái của anh D. Anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 0h20 cùng ngày, 2 vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Cùng lúc này, ông M. và bà H. (bố mẹ của D.) can ngăn nhưng không thành. Nạn nhân bỏ chạy và ngã bất tỉnh ở sân nhà và tử vong sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại Cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích, những diễn gì diễn ra qua clip cho thấy, vụ việc có dấu hiệu của hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng của người khác nên cơ quan điều tra đã vào cuộc tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai của người làm chứng để làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các bên, xác định nội dung vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, nghiêm cấm các hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Trường hợp xác định hành vi có dấu hiệu của tội giết người, thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ án vợ sát hại chồng hiếm gặp - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy vết thương trên cơ thể người đàn ông này là do người phụ nữ (người vợ) gây ra. Khi thực hiện hành vi gây thương tích cho người đàn ông này, thì người vợ hoàn toàn có khả năng nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, biết là có thể gây ra thiệt hại đến tính mạng của chồng nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, thì hành vi có dấu hiệu của tội giết người. Trong trường hợp này thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người phụ nữ này về tội "Giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự" với hình phạt có thể tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Nếu đây là vụ án vợ giết chồng thì sẽ rất đau lòng và khá hy hữu. Vụ án mạng xảy ra trong một gia đình mà một người có thể thiệt mạng, người kia phải chịu chế tài của pháp luật, không biết có cơ hội trở lại với đời sống xã hội hay không thì Khổ nhất vẫn là những đứa con, đau buồn cho gia đình và làng xóm", luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ.

Theo quan điểm của luật sư, xưa nay những vụ việc phụ nữ bị bạo hành, bị sát hại bởi người chồng của mình xảy ra không ít, tuy nhiên những vụ việc vợ sát hại chồng thì hiếm gặp. Nếu người vợ cầm dao đuổi chồng để truy sát theo kiểu truy cùng giết tận, thì điều đó thật đáng lên án.

Gần đây, liên tục xảy ra các vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân cho thấy đang có sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội. Đôi khi chỉ vì lý do nhỏ nhặt, những nguyên nhân không đáng có mà người ta có thể sử dụng hung khí để sát hại người khác.

Những hành vi giết người có tính chất côn đồ như vậy cho thấy sự mất an ninh trật tự an toàn xã hội có thể xảy ra bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai.

Đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác một cách côn đồ thường là các đối tượng có ý thức coi thường pháp luật, bản tính hung hãn, thiếu giáo dục dẫn đến nhận thức không đầy đủ về pháp luật và xã hội, ích kỷ, luôn đề cao giá trị lợi ích của bản thân mà xem nhẹ giá trị lợi ích của người khác, khi quyền lợi bị xâm phạm hoặc không hài lòng thì sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn....

"Bởi vậy, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội thì phải áp dụng nhiều biện pháp từ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến đến tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong môi trường trường học.

Ngoài ra cũng cần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tư tưởng đạo đức nhận thức cho thế hệ trẻ để họ có những nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống và xã hội, có ý thức tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật và tuân thủ các quy tắc của cộng đồng, biết cách giải quyết những mâu thuẫn xung đột khi phát sinh trong đời sống xã hội.

Kiểm soát chặt chẽ các hành vi bạo lực trên không gian mạng và bạo lực trong đời sống, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tăng tính răn đe phòng ngừa chung cho xã hội". chuyên gia pháp lý bày tỏ.