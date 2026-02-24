Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 18:45

3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, không chỉ giỏi giang xây dựng được sự nghiệp khiến người đời trầm trồ mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, cuộc sống của tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới.

Người tuổi Sửu cũng vốn có nhiều quý nhân bên cạnh chiếu cố, dù cuộc sống có sóng gió thế nào họ cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Bạn sẽ có nhiều thay đổi tích cực, gặp cơ hội mới trong công việc, nắm bắt tốt có thể thành công rực rỡ. Cuộc sống sẽ vẹn toàn, hỷ sự đến liên tục, muốn không giàu có cũng khó.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vô cùng may mắni. Mọi cố gắng của bạn đã được đền đáp, không chỉ được đồng nghiệp công nhận mà còn được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Chính vì vậy, thu nhập của người tuổi Hợi cũng tăng lên tỉ lệ thuận với sự tin tưởng của cấp trên.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, con giáp này hứa hẹn nhiều niềm vui, có thể có tin hỷ với chuyện cưới hỏi, mua nhà, mua xe, bầu bí,... Những người tuổi Hợi cũng nhận dược khá nhiều lời khuyên có ích nhưng cũng đừng quên cân nhắc thêm với hoàn cảnh của bản thân và có lựa chọn thật khôn ngoan.

 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ chuẩn bị đón một tháng may mắn, vận trình vô cùng tốt đẹp, niềm vui bất ngờ liên tiếp đến trong 9 ngày nữa. Trên con đường sự nghiệp, bạn có những bước tiến mới, thành công dễ dàng. Bạn được quý nhân giúp sức, làm gì cũng đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Và hơn hết chính là nhờ sự cố gắng không ngừng của bản thân.

Không những thế, tình duyên của con giáp này trong tháng nàythời gian tới cũng vô cùng tốt đẹp. Ai đang độc thân thì đều có cơ hội tìm kiếm một nửa thích hợp. Gia đình vui vầy ấm cúng, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 phút trước
Tưởng lấy được "vợ hiền, gái đẹp", tôi muốn hủy hôn ngay lập tức sau hành động của cô ấy sát ngày cưới

Tưởng lấy được "vợ hiền, gái đẹp", tôi muốn hủy hôn ngay lập tức sau hành động của cô ấy sát ngày cưới

Tâm sự gia đình 4 phút trước
Bí quyết để chồng khó tính vẫn vui vẻ gửi tiền về nhà ngoại: Phụ nữ khôn ngoan nên học ngay

Bí quyết để chồng khó tính vẫn vui vẻ gửi tiền về nhà ngoại: Phụ nữ khôn ngoan nên học ngay

Tâm sự gia đình 9 phút trước
Mẹ chồng đòi vay tiền khi con dâu vừa "cạn ví" sau Tết, lời đáp trả thẳng thắn khiến cả nhà sững sờ.

Mẹ chồng đòi vay tiền khi con dâu vừa "cạn ví" sau Tết, lời đáp trả thẳng thắn khiến cả nhà sững sờ.

Tâm sự 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Đường ai nấy đi đã 3 năm, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai với... người cũ

Đường ai nấy đi đã 3 năm, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai với... người cũ

Tâm sự Eva 21 phút trước
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi quyển sách nát, sự thật bên trong khiến tôi chết lặng

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi quyển sách nát, sự thật bên trong khiến tôi chết lặng

Tâm sự 25 phút trước
Cắn răng cưới người hơn mình hàng chục tuổi để xóa nợ, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh sau cánh cửa phòng tân hôn

Cắn răng cưới người hơn mình hàng chục tuổi để xóa nợ, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh sau cánh cửa phòng tân hôn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Ngỡ ngàng trước lời khuyên "ngược đời" của chị gái, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau

Ngỡ ngàng trước lời khuyên "ngược đời" của chị gái, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc