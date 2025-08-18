Ngày 18/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Phục Sinh ( 38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội 'giết người'.

Khoảng 19h30 ngày 8-8, ông Nguyễn Văn Hoàng (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) có tổ chức nhậu cùng Sinh (con rể ông Hoàng) và một người con ruột của ông Hoàng. Trong lúc nhậu giữa ông Hoàng và Sinh có xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ ông Hoàng dùng tay đánh vào mặt và dùng miệng cắn vào tay của Sinh. Tức giận Sinh lấy con dao đang để trên bàn gần chổ nhậu đâm vào vùng lưng, ngực và bụng ông Hoàng.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Do vết thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến ngày 12/8 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi ông Hoàng bị vật sắc nhọn tác động gây đa vết thương, trong đó có vết thương thấu ngực, bụng gây thủng đa tạng dẫn đến sốc, mất máu gây tử vong.

Sau khi hay tin ông Hoàng chết, được sự vận động của gia đình, Sinh đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

