Bàng hoàng con rể ra tay sát hại bố vợ, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 18/08/2025 17:33

Ngày 18/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Phục Sinh ( 38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội 'giết người'.

Theo thông tin từ VOV, ngày 18/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Phục Sinh ( 38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giết người".

Khoảng 19h30 ngày 8-8, ông Nguyễn Văn Hoàng (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) có tổ chức nhậu cùng Sinh (con rể ông Hoàng) và một người con ruột của ông Hoàng. Trong lúc nhậu giữa ông Hoàng và Sinh có xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ ông Hoàng dùng tay đánh vào mặt và dùng miệng cắn vào tay của Sinh. Tức giận Sinh lấy con dao đang để trên bàn gần chổ nhậu đâm vào vùng lưng, ngực và bụng ông Hoàng.

Bàng hoàng con rể ra tay sát hại bố vợ, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Do vết thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến ngày 12/8 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi ông Hoàng bị vật sắc nhọn tác động gây đa vết thương, trong đó có vết thương thấu ngực, bụng gây thủng đa tạng dẫn đến sốc, mất máu gây tử vong.

Sau khi hay tin ông Hoàng chết, được sự vận động của gia đình, Sinh đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Công an đã truy ra người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn cho người bán vé số rồi bỏ trốn tại xã Krông Pắk (Đắk Lắk).

Xem thêm
Từ khóa:   con rể ra tay sát hại bố vợ tin moi giết người

TIN MỚI NHẤT

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 16 người sang khu tam giác vàng

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 16 người sang khu tam giác vàng

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ có khả năng thành bão không?

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ có khả năng thành bão không?

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Phụ người yêu để lấy người khác, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Phụ người yêu để lấy người khác, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bàng hoàng con rể ra tay sát hại bố vợ, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bàng hoàng con rể ra tay sát hại bố vợ, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vào phòng sinh, thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn chạy ra khỏi phòng nhưng đã không thể cứu vãn

Vào phòng sinh, thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn chạy ra khỏi phòng nhưng đã không thể cứu vãn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Sau ngày 18/8, 3 con giáp vét cạn Lộc Trời, trải thảm đỏ đón Quý Nhân, tiền vô bạc tỷ, LỘC LÁ xum xuê, cuộc đời thay đổi mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Em dâu có bầu 7 tháng nhưng cái bụng nhìn rất lạ, khi vạt áo tốc lên lộ bụng ra, tôi sốc ngất nghẹn lời

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn tiền nước cuối tháng, vợ bàng hoàng biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Lời khai của người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ trốn, công an tìm đến tận nhà

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

Xe máy băng qua đường ngang bị tàu hỏa tông trúng, người đàn ông tử vong

Xe máy băng qua đường ngang bị tàu hỏa tông trúng, người đàn ông tử vong

Người vợ dùng dao sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ: Hình phạt có thể tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Người vợ dùng dao sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ: Hình phạt có thể tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ