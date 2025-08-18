Công an đã truy ra người phụ nữ đi xe đạp điện gây tai nạn cho người bán vé số rồi bỏ trốn tại xã Krông Pắk (Đắk Lắk).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 18/8, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này xác minh, truy tìm được phụ nữ đi xe đạp điện tông trúng người bán vé số bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 3h30 ngày 17/8, tại đoạn đường tỉnh lộ 9 qua thôn 4 xã Krông Pắk. Vào thời điểm trên, bà Q. (45 tuổi, trú tại thôn 1, xã Krông Pắk) làm nghề bán vé số đang đi bộ trên đường và bị một phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều tông vào người.

Cú tông mạnh khiến bà Q. ngã xuống đường, bị đa chấn thương. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, người đi xe đạp điện đã không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến khi người dân phát hiện, bà Q. mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Bà L. thừa nhận hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Pắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính của người phụ nữ đi xe đạp điện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người phụ nữ gây tai nạn là bà L. (70 tuổi, trú tại xã Krông Pắk).

Đang ở nhà, bà L. bất ngờ khi công an đến mời làm việc. Bằng các tài liệu không thể chối cãi được, bà L. đã thành khẩn khai báo hành vi vi phạm của mình.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giữa người đi xe đạp điện với người bán vé số - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bà L. khai nhận làm nghề thu mua ve chai, khi tông trúng bà Q. là do trời tối và có ô tô đi ngược chiều chiếu đèn gây chói. Vì quá sợ hãi và nghĩ không ai phát hiện nên bà L. đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

