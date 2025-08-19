Tình cờ một lần cùng vợ uống bia, tôi chết lặng biết lý do vì sao cưới nhau 4 năm cô ấy không có thai

Tâm sự 19/08/2025 19:00

Thật sự với tôi thì không nhất thiết phải có con. Tôi sống với vợ vui vẻ mỗi ngày, chăm sóc nhau đến già cũng không sao. Nếu thật sự chúng tôi không có duyên con cái thì đành chịu, tôi cũng không đòi hỏi gì khác.

Tôi và Ly lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi thấy có vấn đề nên đi khám, kết quả tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng vợ tôi lại khăng khăng không chịu khám. Vì cưới nhau lâu năm mà chưa có con, bố mẹ tôi nóng lòng, nhiều lần tạo áp lực làm vợ tôi căng thẳng.

Tôi thương vợ lắm, nên quyết định dọn ra ở riêng để vợ không phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi còn có vợ chồng anh trai chăm sóc, tôi dọn ra riêng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bố mẹ tôi giận tôi bảo vệ vợ mà không nghĩ cho ông bà. Tôi cũng đành chịu, tôi không muốn trông thấy vợ buồn thêm. 

Thật sự với tôi thì không nhất thiết phải có con. Tôi sống với vợ vui vẻ mỗi ngày, chăm sóc nhau đến già cũng không sao. Nếu thật sự chúng tôi không có duyên con cái thì đành chịu, tôi cũng không đòi hỏi gì khác.

Tình cờ một lần cùng vợ uống bia, tôi chết lặng biết lý do vì sao cưới nhau 4 năm cô ấy không có thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, tôi và vợ mua bia về uống, ăn lẩu trò chuyện vui vẻ với nhau. Khác với mọi khi, hôm đó vợ tôi uống rất nhiều. Tôi cũng không cản, chỉ nghĩ chắc vợ muốn có một hôm say xỉn với chồng. Nhưng thấy vợ càng uống thì mặt mày càng buồn thì tôi thấy lạ. Sau khi vợ say, tôi đỡ cô ấy về phòng. Tôi tìm khăn ướt lau mặt cho vợ. Bất ngờ, vợ tôi nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi nghe tiếng vợ nghẹn ngào:

“Lỗi tại em, là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Hồi trước em từng quen một người nhưng bị anh ta phản bội. Lúc đó em biết mình có thai, nhưng vì còn đi học nên em không có điều kiện nuôi con. Em phải bỏ đứa bé, lại không ngờ sẽ không thể có con được nữa. Em giấu anh bao lâu nay vì em sợ mất anh”.

Tôi nghe vợ kể mà lặng người kinh ngạc. Tối đó, sau khi vợ ngủ thì tôi rời khỏi nhà, đến nhà bạn thân ngủ. Tôi cảm thấy bị lừa dối, trong khi tôi yêu thương trao cô ấy hết mọi thứ tôi có. Quá khứ của cô ấy làm tôi thấy hoang mang, tôi khó có thể chấp nhận. Giờ tôi phải làm sao đây, có nên ly hôn với vợ không?  

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Sau đó con gái tôi gọi lại cho tôi, con bé khóc rưng rức trong điện thoại. Tôi quá bất ngờ nên không biết trả lời con thế nào. Nhưng rõ ràng con gái tôi cũng bị sốc, con rất yêu thương và nể trọng bố.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 20/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chồng đi vắng, nửa đêm mưa gió bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Chồng đi vắng, nửa đêm mưa gió bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Xót xa trước lời chia sẻ của mẹ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương: "Phép màu không đến với con tôi"

Xót xa trước lời chia sẻ của mẹ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương: "Phép màu không đến với con tôi"

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Tình cờ một lần cùng vợ uống bia, tôi chết lặng biết lý do vì sao cưới nhau 4 năm cô ấy không có thai

Tình cờ một lần cùng vợ uống bia, tôi chết lặng biết lý do vì sao cưới nhau 4 năm cô ấy không có thai

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Ngày quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

Ngày quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu mới chịu ra, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Chồng đi vắng, nửa đêm mưa gió bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Chồng đi vắng, nửa đêm mưa gió bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Ngày quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

Ngày quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình